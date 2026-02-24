FOTO Lijepa Kaja iz Savršenog slavi 27. rođendan: Pogledajte kako je izgledala kao plavuša!

Kaja je jedna od djevojaka koje se bore za srce 'Gospodina Savršenog' Karla. Njih dvoje su, čini se, 'kliknuli' na prvu, a ona je osvojila i simpatije brojnih gledatelja. Otkrila je i da je prošla težak životni period...
Lijepa Kaja jedna od djevojaka koje se natječu u novoj sezoni Gospodina Savršenog.
| Foto: RTL
Lijepa Kaja jedna od djevojaka koje se natječu u novoj sezoni Gospodina Savršenog. |
Foto: RTL
Lijepa Kaja jedna od djevojaka koje se natječu u novoj sezoni Gospodina Savršenog.
| Foto: RTL
Danas slavi 27. rođendan.
| Foto: RTL
'27 učim, učim nanovo, i postajem netko tko mi se zapravo sviđa', napisala je kratko na društvenim mrežama.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Iako se danas njezin život čini idealnim, nije sve uvijek bilo tako bajkovito.
| Foto: RTL
Prije tri godine se iz Slovenije preselila na Tenerife. Otok ju je osvojio, a rodila se i ljubav prema surfanju. To je preraslo i u profesiju te je ona danas instruktorica surfanja.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Više o sebi je ispričala na spoju sa 'Savršenim' Karlom.
| Foto: RTL
Progovorila je tada i o teškom periodu kada se borila s anoreksijom.
| Foto: RTL
'Nikad nisam bila baš sigurna u sebe. Imala sam i anoreksiju, tako da to razdoblje nije bilo nimalo lako', rekla je.
| Foto: RTL
'Sada sam zahvalna na svemu tome jer mislim da me upravo to iskustvo napravilo osobom kakva sam danas', zaključila je Kaja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je na Instagramu odgovarala na pitanja svojih pratitelja, a jedno od njih je bilo i o tom teškom periodu njenog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mnogima omiljena djevojka u vili 'Savršenog' je nekoć bila plavuša, a pratitelji su je pitali i je li se tada 'bolje zabavljala'.
| Foto: Instagram
'Ja se bolje osjećam sa smeđom kosom, jer je to moja prirodna. Plava kosa nije bila moja odluka nego su mi se pramenovi posvijetlili jer sam svaki dan bila u moru i na suncu. Ali isto mi je okej, samo mi je smeđa draža', objasnila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram