Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŽELI OSVOJITI KARLA

FOTO Lijepa Kaja iz Savršenog slavi 27. rođendan: Pogledajte kako je izgledala kao plavuša!

Kaja je jedna od djevojaka koje se bore za srce 'Gospodina Savršenog' Karla. Njih dvoje su, čini se, 'kliknuli' na prvu, a ona je osvojila i simpatije brojnih gledatelja. Otkrila je i da je prošla težak životni period...
FOTO Lijepa Kaja iz Savršenog slavi 27. rođendan: Pogledajte kako je izgledala kao plavuša!
Lijepa Kaja jedna od djevojaka koje se natječu u novoj sezoni Gospodina Savršenog.  | Foto: RTL
1/36
Lijepa Kaja jedna od djevojaka koje se natječu u novoj sezoni Gospodina Savršenog.  | Foto: RTL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026