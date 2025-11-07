Obavijesti

NOVA FRIZURA

FOTO Lijepa kći Nives Celzijus više nije plavuša: Pogledajte kako Taisha Drpić sada izgleda

Nives Celzijus na Instagramu je objavila novi video u kojem se pojavljuje i njena kći Taisha Drpić, koja je privukla pozornost novom bojom kose. Naime, Taisha više nije plavuša, već brineta, a teško je odlučiti koja joj boja bolje stoji.
Taisha Drpić sve više privlači pažnju putem društvenih mreža zbog svog izgleda i modnog stila. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
