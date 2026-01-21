FOTO Lille baš uživa pjevati: Pogledajte nove vatrene fotke

Atraktivna pjevačica Lidija Bačić Lille novim je fotografijama na Instagramu ponovno privukla pažnju obožavatelja, a uska haljinica koja je istaknula njene obline bila je dovoljna za brojne komentare koji su preplavili njenu objavu.
Gdje god pjeva, Lidija bira haljine koje besprijekorno naglašavaju njezine obline. Uski krojevi, duboki izrezi i visoki prorezi koji prate tijelo kao saliveni stoje zgodnoj pjevačici.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Foto: Instagram/Lidija Bačić
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Svaki njezin izlazak na pozornicu pretvara se u mali modni spektakl, a društvene mreže eksplodiraju čim objavi novu fotografiju. Fanovi su jednoglasni: “Ovo je savršenstvo.”
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Na najnovijim fotkama Lille je uhvaćena tijekom pjevanja, a izrazi njenog lica i geste rukama najbolji su pokazatelj kako uživa u svom poslu.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Lidija je nedavno objavila kako je u prodaju pušten njen kalendar za 2026. godinu, a kao i do sada, krase ga atraktivne fotke pjevačice.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Pitala je svoje pratitelje koja im se golišava naslovnica najviše sviđa, a mnogi se nisu mogli odlučiti samo za jednu.
| Foto: Borna filic/PIXSELL
Njezina figura, na kojoj bi joj pozavidjele i svjetske zvijezde, rezultat je discipline i treninga.
| Foto: Instagram
