NIJE JOJ HLADNO FOTO Lille ni u sred zime ne izlazi iz kupaćeg kostima

Naša pjevačica Lidija Bačić Lille očito jako priželjkuje ljeto, barem ako je suditi po najnovijoj objavi na njenom Instagramu. Naime, Lille je, iako je tek kraj siječnja, obukla bikini i fotkala se u ogledalu, što je oduševilo vojsku njenih pratitelja koji se nisu mogli suzdržati od komentara.