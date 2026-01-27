FOTO Lille ni u sred zime ne izlazi iz kupaćeg kostima

Naša pjevačica Lidija Bačić Lille očito jako priželjkuje ljeto, barem ako je suditi po najnovijoj objavi na njenom Instagramu. Naime, Lille je, iako je tek kraj siječnja, obukla bikini i fotkala se u ogledalu, što je oduševilo vojsku njenih pratitelja koji se nisu mogli suzdržati od komentara.
Zgodna pjevačica Lille ponovno je zapalila društvene mreže, a ovog puta u pitanju su fotografije u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Zgodna pjevačica Lille ponovno je zapalila društvene mreže, a ovog puta u pitanju su fotografije u kupaćem kostimu. |
Foto: Instagram/Lidija Bačić
Zgodna pjevačica Lille ponovno je zapalila društvene mreže, a ovog puta u pitanju su fotografije u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Lille nije posebno objasila zašto je obukla bikini, radi li se o nekom novom snimaju ili se samo opušta negdje na wellnessu.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Bilo kako bilo, Lidija je još jednom pokazala zavidnu liniju koju već godinama održava.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Prije toga Lille je objavila nekoliko fotki s koncerta na kojima vidno uživa u pjevanju, koje je definitivno njena velika strast.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Uživila se u izvedbu i prepustila trenutku.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Nedavno je objavila i naslovnice svojih starih kalendara, a pratitelje je upitala koja im je fotka najbolje.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Podsjetimo, Lille svake godine napravi novi vatreni kalendar sa svojim golišavim fotografijama, a njeni obožavatelji jedva dočekaju saznati što je Lille pripremila za njih.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Instagram/
Foto Screenshot/Instagram
Foto Instagram
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Instagram