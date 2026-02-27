Obavijesti

ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE

FOTO Lille u bikiniju na točkice pleše na svoju novu pjesmu

Naša poznata pjevačica Lidija Bačić prije nekoliko je dana objavila novu pjesmu 'Vučji osmijeh', a sada je na Instagram stavila video u kojem pleše oskudno odjevena u kupaći kostim dok u ruci drži štiklu
Zgodna Lille još je jednom pokazala svoje plesne pokrete, ali i zavidnu figuru. | Foto: Instagram/Lidija Bačić
