Obavijesti

Galerija

Komentari 3
VATRENA LIDIJA

FOTO Lille u uskoj crvenoj haljini naglasila figuru i oduševila fanove: 'Zgodna ljepotica'

Naša popularna pjevačica Lidija Bačić još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi. Sada se predstavila kao 'dama u crvenom', a ta je boja naglasila njene obline i izazvala novu val divljenja kod obožavatelja.
FOTO Lille u uskoj crvenoj haljini naglasila figuru i oduševila fanove: 'Zgodna ljepotica'
Svaki izlazak na pozornicu Lidije Bačić pretvara se u spektakl, a fotografije i videi s nastupa u rekordnom roku preplavljuju internet. | Foto: Lidija Bačić/Instagram
1/71
Svaki izlazak na pozornicu Lidije Bačić pretvara se u spektakl, a fotografije i videi s nastupa u rekordnom roku preplavljuju internet. | Foto: Lidija Bačić/Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026