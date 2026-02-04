VATRENA LIDIJA FOTO Lille u uskoj crvenoj haljini naglasila figuru i oduševila fanove: 'Zgodna ljepotica'

Naša popularna pjevačica Lidija Bačić još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi. Sada se predstavila kao 'dama u crvenom', a ta je boja naglasila njene obline i izazvala novu val divljenja kod obožavatelja.