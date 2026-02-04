FOTO Lille u uskoj crvenoj haljini naglasila figuru i oduševila fanove: 'Zgodna ljepotica'

Naša popularna pjevačica Lidija Bačić još je jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi. Sada se predstavila kao 'dama u crvenom', a ta je boja naglasila njene obline i izazvala novu val divljenja kod obožavatelja.
Svaki izlazak na pozornicu Lidije Bačić pretvara se u spektakl, a fotografije i videi s nastupa u rekordnom roku preplavljuju internet.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Foto: Lidija Bačić/Instagram
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Sada je Lille objavila kratki video koji je snimljen sa strane dok se ona gledala u ogledalo.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Odjevena u pripijenu, vatreno crvenu mini haljinu s izazovnim izrezima, pjevačica je istaknula svoju zavidnu figuru. Cijeli dojam zaokružila je elegantnim zlatnim sandalama i besprijekornom šminkom.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Kada je pjevačica shvatila da je snimaju, pogledala je u kameru, kratko se nasmiješila i otišla.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a prostor za komentare bio je ispunjen emotikonima vatre i srca, čime su obožavatelji jasno dali do znanja koliko su oduševljeni.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Malo prije toga Lille je objavila video na kojem pjeva u kratkoj šljokičastoj haljini, dok oko nje stoji publika.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
