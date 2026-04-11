FOTO Lizzo ispale grudi dok je mrdala guzom na Coachelli

Američke reperice Lizzo i Sexyy Red podigle su atmosferu prvog dana festivala Coachella u Empire Polo Clubu u kalifornijskom gradu Indio. Duo je izveo provokativni freestyle 'Yitty On Yo Tittys', ali glavna zvijezda večeri bila je Lizzo. Na pozornici je bila u svom elementu. Pjevala je, svirala flautu, plesala i bez zadrške komunicirala s publikom. U naletu energije skliznuo joj je top i nakratko otkrio grudi, ali Lizzo se nije dala smesti te je nastavila plesati kao da se ništa nije dogodilo.

Njezino ime nije na službenom line-upu festivala, pa je njezin izlazak na pozornicu bio pravo iznenađenje.

Da ništa ne prepušta slučaju, pokazala je i viralnim videom koji prati njezin dolazak na festival. U njemu izlazi iz automobila, skida crnu kožnu jaknu i otkriva usku crnu majicu te svjetlucave tajice s odvažnim izrezima kroz koje se nazire crno mrežasto donje rublje.

- Hoachella je počela - poručila je dok je u pozadini svirala njezina nova pjesma 'Don't Make Me Love U'.

Video zatim prikazuje kako samouvjereno prolazi ružičastim tepihom s natpisom, prije nego što se ukrca u privatni zrakoplov ukrašen istim upečatljivim detaljima.

U međuvremenu je promijenila i način života. Izgubila je gotovo 30 kilograma, smanjila postotak tjelesne masti za 16 posto te snizila indeks tjelesne mase za 10,5. Otkrila je kako nije riječ o brzom mršavljenju, nego o postupnom procesu 'oslobađanja od težine'. Promijenila je prehranu, izbacila kalorične navike, uvela više proteina i pojačala treninge, od pilatesa do kardija. Kad su krenule priče o Ozempicu, prvo ih je odbacila, a kasnije priznala da ga je kratko isprobala, uz poruku da je ključ ipak u disciplini i novim navikama, a ne u lijeku.