FOTO Lizzo pozirala u badiću: Izgubila je gotovo 30 kila, a kratko je koristila i Ozempic

Američka pjevačica, reperica, flautistica i tekstopisac Lizzo (37), pravog imena Melissa Viviane Jefferson, ruši sve predrasude o tome kako je za uspjeh potrebno biti mršav i zgodan. Stoga često na društvenim mrežama objavljuje golišave fotke, a ne srami se pozirati ni u bikiniju...
Američka reperica Lizzo podigla je atmosferu prvog dana festivala Coachella u Empire Polo Clubu u kalifornijskom gradu Indio.
Američka reperica Lizzo podigla je atmosferu prvog dana festivala Coachella u Empire Polo Clubu u kalifornijskom gradu Indio. |
Američka reperica Lizzo podigla je atmosferu prvog dana festivala Coachella u Empire Polo Clubu u kalifornijskom gradu Indio.
U naletu energije skliznuo joj je top i nakratko otkrio grudi, ali Lizzo se nije dala smesti te je nastavila plesati kao da se ništa nije dogodilo.
No Lizzo je svakako navikla objavljivati golišave fotke pa joj nezgoda s koncerta nije previše bitna.
Tako je ovih dana obukla kupaći kostim i fotkala se pokraj bazena.
"Cijeli trbuh će biti vani cijelo ljeto", napisala je glazbenica uz fotke.
Lizzo je u zadnje vrijeme promijenila i način života. Izgubila je gotovo 30 kilograma, smanjila postotak tjelesne masti za 16 posto te snizila indeks tjelesne mase za 10,5.
Otkrila je kako nije riječ o brzom mršavljenju, nego o postupnom procesu 'oslobađanja od težine'.
Promijenila je prehranu, izbacila kalorične navike, uvela više proteina i pojačala treninge, od pilatesa do kardija.
Kad su krenule priče o Ozempicu, prvo ih je odbacila, a kasnije priznala da ga je kratko isprobala, uz poruku da je ključ ipak u disciplini i novim navikama, a ne u lijeku.
Lizzo i njezinu producentsku tvrtku prije dvije godine tužile su tri bivše plesačice, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez zbog seksualnog uznemiravanja i neprijateljskog radnog okruženja.
Pjevačica je tada optužbe opisala kao "šokantno teške i pretežito razočaravajuće", kazavši da su tvrdnje "nevjerojatne kao što i zvuče".
