FOTO Victoria Beckham priznala da je izvadila implantate iz grudi: Evo kako se mijenjala...
Ovih dana na Netflix je došla dokumentarna serija o Victoriji Beckham. U njemu priča o svojim danima s grupom Spice Girls, dugogodišnjem braku s Davidom Beckhamom, a sve se vrti oko revije na Pariškom tjednu mode. Osvrnula se kasnije i na svoj izgled...
U dokumentarnoj seriji, Victoria je u jednom trenutku rekla kako je morala odbaciti svoj imidž 'WAGsice' kako bi postala priznata modna dizajnerica. Uspoređivala je svoj izgled tada i sada te istaknula kako je tada postala 'sasvim svoja'. | Foto: Peter Kneffel/DPA