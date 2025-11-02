Nova sezona, nova linija FOTO Ljubav je opet na selu, a i voditeljica Anita je u top formi

Na platformi Voyo već je dostupna prva epizoda nove sezone hit showa 'Ljubav je na selu', a službeno emitiranje na RTL-u počinje u ponedjeljak. Ljubitelji romantike na selu tako već sada mogu zaviriti u nove ljubavne priče i upoznati farmer(e) koji tragaju za svojom srodnom dušom. Osim uzbudljivog početka sezone, gledatelje je odmah oduševila i voditeljica Anita Martinović, koja je vidno mršavija i u odličnoj formi.