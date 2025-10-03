NAŠAO JE SREĆU
FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču
Bivši rukometaš i gimnastičarka na društvenim su mrežama podijelili fotografije sa zaruka, a obožavatelji su ih zasuli čestitkama i lijepim željama. Prije ove ljubavne priče, on je bio u nekoliko veza koje su punile medijske stupce
Nikola Karabatić zaprosio je dugogodišnju djevojku Geraldine Pillet.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama osvanule su i fotografije sa zaruka.
- REKLI SMO 'DA - stoji u opisu ispod fotografija, dok su im obožavatelji uputili brojne čestitke i lijepe želje.
'Čestitke', 'Obožavam', 'Naježila sam se. Super ste. Volim vas', 'Bravo', 'Jako smo sretni zbog vas oboje. Niko je sretnik', pisali su im.
Inače, da su bivši rukometaš i francuska gimnastičarka u vezi javnost je doznala 2011. godine, a upoznao ih je Nikolin prijatelj.
Njihova veza traje već 14 godina, a zajedno imaju dvoje djece: sina Aleka, rođenog 2016., i kćer Noru, koja je na svijet stigla 2018. godine.
Prethodno je Karabatić imao poznatu i medijski popraćenu vezu s hrvatskom atletičarkom, Blankom Vlašić.
| Foto: pixell
Njihova romansa započela je u srpnju 2010. godine.
Međusobno su se pratili na natjecanjima, a tijekom Europskog atletskog prvenstva u Barceloni Blanka je njemu slala poljupce na tribine.
Pokušavali su se sakriti od medija i javnosti, ali im to baš i nije polazilo za rukom, a onda im se nakon pet mjeseci veza raspala.
Nikola je nešto kasnije ipak otkrio zašto između njih nije uspjelo.
- To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši pa bi takva veza tražila puno odricanja, uvijek bi se netko od nas nečega morao odreći - priznao je Karabatić tada, kako je ranije pisao Index.
Povezivalo ga se i s manekenkama Mijom Šlogar i Doris Vrečko, ali je on to opovrgnuo.
- Poznajem te djevojke, ali nikada nisam bio u vezi ni s jednom od njih - otkrio je svojevremeno za Story.
Općenito, Karabatić često ističe kako mu je obitelj najveća motivacija, a Geraldine opisuje kao 'najbolju ženu i majku'.
Na društvenim mrežama ne skriva njezinu važnost, premda njih dvoje zajednički nastoje zadržati privatnost daleko od tabloida.
