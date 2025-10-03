Obavijesti

NAŠAO JE SREĆU

FOTO Ljubio je Blanku, a zaručio gimnastičarku. Ovako je Nikola Karabatić gradio ljubavnu priču

Bivši rukometaš i gimnastičarka na društvenim su mrežama podijelili fotografije sa zaruka, a obožavatelji su ih zasuli čestitkama i lijepim željama. Prije ove ljubavne priče, on je bio u nekoliko veza koje su punile medijske stupce
Nikola Karabatić zaprosio je dugogodišnju djevojku Geraldine Pillet. | Foto: Instagram
