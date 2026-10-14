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SLAVI 30. ROĐENDAN

FOTO Lourdes Leon ne prestaje šokirati golišavim izdanjima, a mnogi je uspoređuju s majkom

Od djevojčice koja je odrastala pod budnim okom javnosti do jedne od najodvažnijih mladih zvijezda modne scene, Lourdes Leon izgradila je prepoznatljiv stil u kojem nema mjesta za sramežljivost. Prozirne haljine, čipkasti kombinezoni i provokativne kreacije postali su njezin zaštitni znak.
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Vanity Fair Oscar Party 2011 - Los Angeles
Lourdes Leon, najstarija kći kraljice popa Madonne, danas slavi 30. rođendan. Iako je od rođenja bila predodređena za život pod svjetlima reflektora, posljednjih je godina pokazala da ne želi ostati poznata samo zahvaljujući slavnoj majci. Manekenka, plesačica i glazbenica izgradila je vlastiti identitet, a posebnu pozornost privlači svojim neobičnim i često vrlo izazovnim modnim kombinacijama. Od gotovo potpuno prozirnih haljina do čipkastih kombinezona ispod kojih se nazire gotovo cijelo tijelo, Lourdes se ne boji pokazati kožu i pomicati granice dobrog ukusa, baš kao što je to Madonna činila na vrhuncu svoje karijere. | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
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Lourdes Leon, najstarija kći kraljice popa Madonne, danas slavi 30. rođendan. Iako je od rođenja bila predodređena za život pod svjetlima reflektora, posljednjih je godina pokazala da ne želi ostati poznata samo zahvaljujući slavnoj majci. Manekenka, plesačica i glazbenica izgradila je vlastiti identitet, a posebnu pozornost privlači svojim neobičnim i često vrlo izazovnim modnim kombinacijama. Od gotovo potpuno prozirnih haljina do čipkastih kombinezona ispod kojih se nazire gotovo cijelo tijelo, Lourdes se ne boji pokazati kožu i pomicati granice dobrog ukusa, baš kao što je to Madonna činila na vrhuncu svoje karijere. | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
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