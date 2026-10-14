FOTO Lourdes Leon ne prestaje šokirati golišavim izdanjima, a mnogi je uspoređuju s majkom

Njezin privatni život također je godinama intrigirao javnost. Malo je poznato da je jedna od njezinih prvih ljubavi bio danas slavni holivudski glumac Timothée Chalamet. Upoznali su se tijekom školovanja u New Yorku, a njihova je tinejdžerska romansa završila mnogo prije nego što je Chalamet postao jedno od najtraženijih glumačkih imena svoje generacije. Lourdes je kasnije potvrdila da joj je upravo on bio prva ljubav te priznala da ga i dalje iznimno poštuje. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell