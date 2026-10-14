FOTO Lourdes Leon ne prestaje šokirati golišavim izdanjima, a mnogi je uspoređuju s majkom

Od djevojčice koja je odrastala pod budnim okom javnosti do jedne od najodvažnijih mladih zvijezda modne scene, Lourdes Leon izgradila je prepoznatljiv stil u kojem nema mjesta za sramežljivost. Prozirne haljine, čipkasti kombinezoni i provokativne kreacije postali su njezin zaštitni znak.
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Lourdes Leon, najstarija kći kraljice popa Madonne, danas slavi 30. rođendan. Iako je od rođenja bila predodređena za život pod svjetlima reflektora, posljednjih je godina pokazala da ne želi ostati poznata samo zahvaljujući slavnoj majci. Manekenka, plesačica i glazbenica izgradila je vlastiti identitet, a posebnu pozornost privlači svojim neobičnim i često vrlo izazovnim modnim kombinacijama. Od gotovo potpuno prozirnih haljina do čipkastih kombinezona ispod kojih se nazire gotovo cijelo tijelo, Lourdes se ne boji pokazati kožu i pomicati granice dobrog ukusa, baš kao što je to Madonna činila na vrhuncu svoje karijere.
| Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
Lourdes Leon, najstarija kći kraljice popa Madonne, danas slavi 30. rođendan. Iako je od rođenja bila predodređena za život pod svjetlima reflektora, posljednjih je godina pokazala da ne želi ostati poznata samo zahvaljujući slavnoj majci. Manekenka, plesačica i glazbenica izgradila je vlastiti identitet, a posebnu pozornost privlači svojim neobičnim i često vrlo izazovnim modnim kombinacijama. Od gotovo potpuno prozirnih haljina do čipkastih kombinezona ispod kojih se nazire gotovo cijelo tijelo, Lourdes se ne boji pokazati kožu i pomicati granice dobrog ukusa, baš kao što je to Madonna činila na vrhuncu svoje karijere.
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Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
Lourdes Leon, najstarija kći kraljice popa Madonne, danas slavi 30. rođendan. Iako je od rođenja bila predodređena za život pod svjetlima reflektora, posljednjih je godina pokazala da ne želi ostati poznata samo zahvaljujući slavnoj majci. Manekenka, plesačica i glazbenica izgradila je vlastiti identitet, a posebnu pozornost privlači svojim neobičnim i često vrlo izazovnim modnim kombinacijama. Od gotovo potpuno prozirnih haljina do čipkastih kombinezona ispod kojih se nazire gotovo cijelo tijelo, Lourdes se ne boji pokazati kožu i pomicati granice dobrog ukusa, baš kao što je to Madonna činila na vrhuncu svoje karijere.
| Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
Lourdes Maria Ciccone Leon rođena je 14. listopada 1996. godine u Los Angelesu, a njezini su roditelji Madonna i kubansko-američki glumac te osobni trener Carlos Leon. Njezino rođenje izazvalo je golem interes svjetskih medija, a fotografi su je pratili gotovo od prvih dana života. Iako su joj roditelji prekinuli vezu nedugo nakon njezina rođenja, oboje su ostali uključeni u njezino odrastanje. Lourdes je djetinjstvo uglavnom provela u New Yorku, gdje je odmalena bila okružena umjetnošću, glazbom i modom.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
Već kao djevojčica pokazivala je zanimanje za ples i umjetnost, a balet je počela učiti sa samo tri godine. Odrastanje uz jednu od najpoznatijih pjevačica svih vremena značilo je i česta pojavljivanja u javnosti. Madonna je svoju kćer povremeno vodila na velika događanja, a Lourdes je još kao djevojčica počela razvijati prepoznatljiv modni ukus. Majka i kći često su fotografirane u usklađenim odjevnim kombinacijama, no kako je Lourdes odrastala, sve je jasnije pokazivala želju za vlastitim stilom.
| Foto: Raoul Gatchalian/PA Images/PIXSELL
Prve ozbiljnije korake u modnom svijetu napravila je 2010. godine, kada je sa samo 13 godina s Madonnom sudjelovala u stvaranju modne linije Material Girl, namijenjene tinejdžericama. Kolekcija se prodavala u američkom lancu Macy's, a Lourdes je već tada pokazala sklonost buntovničkoj estetici, kožnim jaknama, poderanim tajicama i neobičnim modnim dodacima. Njezine kombinacije često su podsjećale na Madonnina izdanja iz osamdesetih, no mlada Lourdes željela je dokazati da nije samo kopija svoje slavne majke.
| Foto: Will / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
Unatoč bogatstvu i slavi svoje obitelji, Lourdes je više puta isticala da je Madonna od nje zahtijevala samostalnost. Pohađala je poznatu njujoršku umjetničku školu Fiorello H. LaGuardia, a potom se posvetila studiju plesa. U intervjuima je otvoreno govorila o privilegijama koje joj je donijelo slavno prezime, ali i o frustraciji zbog pretpostavke da joj je sve u životu bilo omogućeno bez truda. Naglašavala je da želi sama zarađivati i izgraditi karijeru neovisnu o roditeljima.
| Foto: Pixsell/DHMZ
Njezin privatni život također je godinama intrigirao javnost. Malo je poznato da je jedna od njezinih prvih ljubavi bio danas slavni holivudski glumac Timothée Chalamet. Upoznali su se tijekom školovanja u New Yorku, a njihova je tinejdžerska romansa završila mnogo prije nego što je Chalamet postao jedno od najtraženijih glumačkih imena svoje generacije. Lourdes je kasnije potvrdila da joj je upravo on bio prva ljubav te priznala da ga i dalje iznimno poštuje.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
S vremenom je Lourdes sve više ulazila u svijet visoke mode. Surađivala je s poznatim brendovima poput Stelle McCartney, Marca Jacobsa, Versacea i Muglera, a 2018. godine debitirala je i na modnoj pisti tijekom Tjedna mode u New Yorku. Njezina nekonvencionalna ljepota, duga tamna kosa i izražen osobni stil brzo su je izdvojili među mladim modelima. Posebno je zanimljivo što Lourdes nikada nije pretjerano marila za tradicionalne standarde ljepote, pa je u javnosti otvoreno pokazivala i neobrijane pazuhe, što je također izazivalo brojne komentare.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Jedno od njezinih zapaženijih modnih izdanja dogodilo se 2021. godine na prestižnoj Met Gali. Lourdes se pojavila u ružičastoj kreaciji modne kuće Moschino, sastavljenoj od ukrašenog topa koji je otkrivao trbuh i duge suknje. Kombinacija je naglasila njezinu figuru, a posebnu pozornost izazvala je kada je pred fotografima podigla ruku i pokazala neobrijane pazuhe. Bio je to još jedan primjer njezina odbijanja da se prilagođava očekivanjima javnosti.
| Foto: PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Iste godine pojavila se i u trećem izdanju modnog spektakla Savage X Fenty, iza kojeg stoji Rihanna. Lourdes je nosila izazovnu kombinaciju tirkiznog lateksa i čipkastog donjeg rublja, uz visoke čarape i upečatljiv nakit. Njezin nastup dodatno je učvrstio status modela koji se ne boji provokativnih izdanja. Upravo su takve kombinacije postale njezin zaštitni znak, a modne kuće počele su je sve češće angažirati za kampanje koje slave individualnost i odvažnost.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Posebno provokativno izdanje pokazala je u travnju 2023. godine, kada se pojavila na predstavljanju zajedničke kolekcije Muglera i H&M-a u New Yorku. Za tu je priliku odabrala pripijeni crni kombinezon s brojnim geometrijskim izrezima i prozirnim dijelovima koji su otkrivali velike dijelove tijela. Kombinaciju je upotpunila crnim ogrtačem, visokim potpeticama i dramatičnom šminkom. Fotografije su brzo obišle svijet, a mnogi su njezino izdanje usporedili s provokativnim kostimima koje je Madonna nosila tijekom svoje karijere.
| Foto: PROFIMEDIA/Donna Ward/FS2 /WENN/PIXSELL
Ni 2024. godina nije prošla bez modnih iznenađenja. Na reviji modne kuće Saint Laurent u Parizu Lourdes se pojavila u potpuno prozirnom crnom čipkastom kombinezonu koji je pratio liniju njezina tijela. Ispod njega nosila je samo crne gaćice, dok je kombinaciju upotpunila dugim crnim kaputom, sunčanim naočalama i visokim potpeticama. Njezino izdanje ponovno je izazvalo usporedbe s majkom, poznatom po pomicanju granica između donjeg rublja i odjeće namijenjene javnim nastupima.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Lourdes je nastavila nizati izazovna izdanja i tijekom ove godine. Na pariškom Tjednu mode u ožujku pojavila se na reviji brenda Ottolinger u dugoj, pripijenoj i poluprozirnoj haljini koja je otkrivala donje rublje. Kreacija je bila ukrašena neobičnim detaljima i nazivom modne kuće, a kombinirala ju je s tamnom jaknom, crnom torbicom i otvorenim sandalama s potpeticom. Njezino pojavljivanje ponovno je izazvalo veliku pozornost fotografa i modnih medija.
| Foto: Profimedia
Iako je javnost često uspoređuje s Madonnom, Lourdes uporno pokušava dokazati da ima vlastiti identitet. Ne skriva da je od majke naslijedila ljubav prema umjetnosti, modi i provokaciji, ali ne želi da je slavno prezime definira. U intervjuima je govorila o tome koliko joj smeta kada je ljudi doživljavaju kao razmaženu nasljednicu koja zahvaljujući obiteljskom bogatstvu ne mora ništa raditi.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto PROFIMEDIA/PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
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Foto Instagram
Foto Instagram