FOTO Ma nema šanse da ona ima 52 godine! Penelope Cruz može posramiti i upola mlađe

Penélope Cruz danas se smatra jednom od najvažnijih europskih glumica svoje generacije. Osvojila je i Hollywood, a medije je nerijetko punila zbog svoje pojave i privatnoga života. Slavna ljepotica danas slavi 52. rođendan.
Penélope Cruz, rođena 28. travnja 1974. u Alcobendasu pokraj Madrida, jedna je od najprepoznatljivijih španjolskih glumica današnjice, ali i međunarodna filmska zvijezda koja je uspješno premostila europsku i holivudsku scenu.
Odrasla je kao najstarije od troje djece u obitelji skromnih zanimanja, otac Eduardo bio je automehaničar, a majka Encarna frizerka. Već kao dijete pokazivala je izraženu sklonost nastupima, često zabavljajući obitelj oponašanjem televizijskih reklama.
Ipak, njezin prvi ozbiljniji umjetnički put vodio ju je prema plesu. Čak devet godina trenirala je klasični balet u Nacionalnom konzervatoriju u Španjolskoj, a potom je usavršavanje nastavila u New Yorku.
Prekretnica joj se dogodila u njezinoj petnaestoj godini, kada je pobijedila na velikom natjecanju talent agencije, nadmašivši više od 300 kandidatkinja. Ubrzo nakon toga pojavila se u glazbenim spotovima i kao voditeljica popularne španjolske emisije "La Quinta Marcha", dok je paralelno istraživala i izazovnije uloge, uključujući nastup u francuskoj erotskoj seriji "Serie Rose".
Filmski debi ostvarila je 1992. godine u filmu "Jamón Jamón", gdje je odmah privukla pozornost kritike i publike. Njezina izvedba donijela joj je nominacije za prestižne španjolske nagrade, a već sljedeće godine pojavila se u filmu "The Age of Beauty", koji je osvojio Oscara za najbolji strani film. Time je Cruz vrlo rano osigurala status jedne od vodećih mladih glumica u španjolskoj kinematografiji.
Posebno važan trenutak u njezinoj karijeri bio je susret s redateljem Pedrom Almodóvarom. Njihova suradnja započela je filmom "Carne Tremula", a nastavila se uspješnicom "Todo Sobre Mi Madre", koja je također osvojila Oscara. Upravo je Almodóvar imao ključnu ulogu u njezinom proboju na međunarodnu scenu, a njihovo profesionalno partnerstvo preraslo je i u dugogodišnje prijateljstvo.
Na prijelazu u novo tisućljeće Cruz se preselila u Hollywood, gdje je gradila karijeru na engleskom govornom području. Istaknula se u filmovima poput "Woman on Top" i "All the Pretty Horses", no pravi međunarodni proboj donio joj je "Vanilla Sky", remake španjolskog filma "Abre Los Ojos", u kojem glumi uz Toma Cruisea. Upravo taj projekt učvrstio ju je kao globalnu zvijezdu.
Godine 2001. pojavila se i uz Johnnyja Deppa u filmu "Blow", dok njezina raznolikost dolazi do izražaja u romantičnim i dramskim ulogama poput "Captain Corelli's Mandolin". Iako nisu svi projekti ostvarili veliki komercijalni uspjeh, Cruz je kontinuirano dokazivala svoju glumačku širinu.
Nakon povratka španjolskom filmu, ponovno surađuje s Almodóvarom na filmu "Volver", za koji je dobila nominaciju za Oscara za najbolju glumicu. Vrhunac njezine karijere došao je 2009. kada je osvojila Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu "Vicky Cristina Barcelona" redatelja Woodyja Allena.
Tijekom godina Cruz je uspješno balansirala između komercijalnih i umjetničkih projekata. Pojavila se u velikim produkcijama poput "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", ali i u intimnijim dramama kao što je "Twice Born". Posebno se istaknula i u ulozi Donatelle Versace u seriji "The Assassination of Gianni Versace".
Cruz je inače u braku s kolegom Javierom Bardemom. Upoznali su se 1992. na snimanju filma "Jamón jamón", no vezu su započeli 2007. godine.
Zajedno su radili na nekoliko filmova uključujući "Vicky Cristina Barcelona", "The Counselor" i "Everybody Knows".
Par je pred oltar stao na privatnoj ceremoniji u kući svojih prijatelja na Bahamima 2010. godine. Imaju sina i kćer, a žive nedaleko Madrida.
Prije Bardema, tri godine je ljubila Toma Cruisea s kojim je vezu započela na snimanju filma "Vanilla Sky".
