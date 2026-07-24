FOTO Ma tko bi joj dao 57? J. Lo i danas oduševljava izdanjima u tangicama, ovako se mijenjala

Već kao djevojčica pohađala je satove plesa, bavila se gimnastikom i sportom, no najveća strast uvijek su joj bili glazba i nastupi. Nakon kratkog studiranja odlučila je napustiti fakultet kako bi se potpuno posvetila plesnoj karijeri. Zbog te odluke privremeno je napustila obiteljski dom i živjela vrlo skromno, a vjerovala je da će se trud jednog dana isplatiti. | Foto: Tim Whitby/PRESS ASSOCIATION