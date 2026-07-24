FOTO Ma tko bi joj dao 57? J. Lo i danas oduševljava izdanjima u tangicama, ovako se mijenjala

Jennifer Lopez već više od tri desetljeća gradi uspješnu karijeru kao pjevačica, glumica i poduzetnica. Mediji ju redovito prate zbog privatnog života i nevjerojatnog izgleda, a J. Lo danas slavi 57. rođendan.
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Rođena je 24. srpnja 1969. godine u njujorškoj četvrti Bronx kao Jennifer Lynn Lopez. Odrasla je u skromnoj obitelji portorikanskih doseljenika zajedno s dvije sestre. Roditelji su joj od malih nogu usađivali radne navike i disciplinu, dok je majka prepoznala njezinu ljubav prema glazbi i plesu te ju poticala na razvijanje umjetničkih talenata.
| Foto: James Arnold/PRESS ASSOCIATION
Rođena je 24. srpnja 1969. godine u njujorškoj četvrti Bronx kao Jennifer Lynn Lopez. Odrasla je u skromnoj obitelji portorikanskih doseljenika zajedno s dvije sestre. Roditelji su joj od malih nogu usađivali radne navike i disciplinu, dok je majka prepoznala njezinu ljubav prema glazbi i plesu te ju poticala na razvijanje umjetničkih talenata.
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Foto: James Arnold/PRESS ASSOCIATION
Rođena je 24. srpnja 1969. godine u njujorškoj četvrti Bronx kao Jennifer Lynn Lopez. Odrasla je u skromnoj obitelji portorikanskih doseljenika zajedno s dvije sestre. Roditelji su joj od malih nogu usađivali radne navike i disciplinu, dok je majka prepoznala njezinu ljubav prema glazbi i plesu te ju poticala na razvijanje umjetničkih talenata.
| Foto: James Arnold/PRESS ASSOCIATION
Već kao djevojčica pohađala je satove plesa, bavila se gimnastikom i sportom, no najveća strast uvijek su joj bili glazba i nastupi. Nakon kratkog studiranja odlučila je napustiti fakultet kako bi se potpuno posvetila plesnoj karijeri. Zbog te odluke privremeno je napustila obiteljski dom i živjela vrlo skromno, a vjerovala je da će se trud jednog dana isplatiti.
| Foto: Tim Whitby/PRESS ASSOCIATION
Prvi veliki uspjeh ostvarila je početkom devedesetih godina kao članica plesne skupine "Fly Girls" u popularnoj televizijskoj emisiji "In Living Color". Upravo joj je taj angažman otvorio vrata Hollywooda, gdje je ubrzo počela dobivati manje filmske uloge.
| Foto: William Conran/PRESS ASSOCIATION
Pravi proboj dogodio se 1997. godine kada je utjelovila slavnu meksičko-američku pjevačicu Selenu Quintanillu u biografskom filmu "Selena". Njezina izvedba oduševila je publiku i kritiku te joj donijela nominaciju za Zlatni globus. Jennifer Lopez tako je postala prva latinoamerička glumica koja je za jednu filmsku ulogu zaradila milijun američkih dolara.
| Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Nakon uspjeha filma uslijedio je niz zapaženih ostvarenja poput "Out of Sight", "The Wedding Planner", "Maid in Manhattan", "Monster-in-Law" i brojnih drugih romantičnih komedija koje su obilježile početak novog tisućljeća. Kasnije je pokazala i ozbiljniji glumački raspon u filmu "Hustlers" iz 2019. godine, za koji je ponovno osvojila pohvale kritike i brojne nominacije za prestižne nagrade.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Istodobno s glumačkom karijerom razvijala je i glazbenu. Debitantski album "On the 6", objavljen 1999. godine, donio joj je svjetsku slavu zahvaljujući hitovima poput "If You Had My Love" i "Waiting for Tonight".
| Foto: HARVEY ANTHONY HARVEY/PRESS ASS
Već dvije godine kasnije album J.Lo zasjeo je na prvo mjesto Billboardove ljestvice, dok je film "The Wedding Planner" istodobno bio najgledaniji u američkim kinima. Time je Jennifer Lopez postala prva žena u povijesti koja je u isto vrijeme imala broj jedan na glazbenoj i filmskoj ljestvici.
| Foto: Russ Einhorn/PRESS ASSOCIATION
Tijekom karijere nanizala je brojne hitove među kojima se posebno izdvajaju "Let's Get Loud", "Love Don't Cost a Thing", "Jenny from the Block", "I'm Real", "Ain't It Funny" i "On the Floor". Prodala je više od 80 milijuna nosača zvuka diljem svijeta te se ubraja među najuspješnije latino izvođače svih vremena.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Osim glazbe i filma, Jennifer Lopez izgradila je uspješnu poslovnu karijeru. Pokrenula je vlastitu produkcijsku kuću, razvila liniju parfema koja je ostvarila velik komercijalni uspjeh te lansirala kozmetički brend JLo Beauty.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATION
Veliku pozornost javnosti godinama privlači i njezin privatni život. Bila je u braku s Ojanijem Noom, Crisom Juddom i pjevačem Marcom Anthonyjem, s kojim ima blizance Maxa i Emme rođene 2008. godine.
| Foto: ©JK/PRESS ASSOCIATION
Posebno medijski popraćena bila je njezina veza s glumcem Benom Affleckom. Nakon prekida početkom 2000-ih ponovno su se pomirili gotovo dva desetljeća kasnije, vjenčali se 2022. godine, no njihov brak završio je razvodom 2024.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Godine 2020. Jennifer Lopez zajedno sa Shakirom nastupila je na poluvremenu "Super Bowla", priredivši jedan od najupečatljivijih nastupa u povijesti tog događaja. Četiri godine kasnije objavila je album "This Is Me...Now", svoje prvo studijsko izdanje nakon deset godina, popraćeno glazbenim filmom i dokumentarcem koji prikazuju njezin osobni i umjetnički put.
| Foto: Profimedia
Prema procjenama iz 2024. godine, njezino bogatstvo iznosi oko 400 milijuna američkih dolara.
| Foto: PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se Jennifer Lopez mijenjala kroz godine.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Foto Andrew Kelly
Foto Andrew Kelly
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Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
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Foto OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Ik Aldama
Foto STRINGER/DPA
Foto Kevin Dietsch/DPA
Foto OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Hubert Boesl/DPA
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Foto (C) Chase Rollins / AFF-USA.COM
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
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Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
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Foto MARK BLINCH/REUTERS
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Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Foto Allison Dinner
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Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
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Foto PROFIMEDIA
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Foto Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Foto Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Foto Instagram/Jennifer Lopez
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Jennifer Lopez
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram