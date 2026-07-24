Obavijesti

Galerija

Komentari 7
STARI KAO VINO

FOTO Ma tko bi joj dao 57? J. Lo i danas oduševljava izdanjima u tangicama, ovako se mijenjala

Jennifer Lopez već više od tri desetljeća gradi uspješnu karijeru kao pjevačica, glumica i poduzetnica. Mediji ju redovito prate zbog privatnog života i nevjerojatnog izgleda, a J. Lo danas slavi 57. rođendan.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
New York: 24.7.1969. ro?ena Jennifer Lopez
Rođena je 24. srpnja 1969. godine u njujorškoj četvrti Bronx kao Jennifer Lynn Lopez. Odrasla je u skromnoj obitelji portorikanskih doseljenika zajedno s dvije sestre. Roditelji su joj od malih nogu usađivali radne navike i disciplinu, dok je majka prepoznala njezinu ljubav prema glazbi i plesu te ju poticala na razvijanje umjetničkih talenata. | Foto: James Arnold/PRESS ASSOCIATION
1/100
Rođena je 24. srpnja 1969. godine u njujorškoj četvrti Bronx kao Jennifer Lynn Lopez. Odrasla je u skromnoj obitelji portorikanskih doseljenika zajedno s dvije sestre. Roditelji su joj od malih nogu usađivali radne navike i disciplinu, dok je majka prepoznala njezinu ljubav prema glazbi i plesu te ju poticala na razvijanje umjetničkih talenata. | Foto: James Arnold/PRESS ASSOCIATION
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026