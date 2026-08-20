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FOTO Ma tko bi joj dao 60? Halle Berry u prozirnoj čipki pokazala svoju vitku figuru

Lijepa glumica zahvalila se suprugu koji je proslavu njenog rođendana, kaže, učinio nezaboravnom. Objavila je set fotografija kojima je otkrila kako je izgledalo slavlje, a na jednoj se pohvalila i figurom
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FOTO Ma tko bi joj dao 60? Halle Berry u prozirnoj čipki pokazala svoju vitku figuru
Halle Berry prošlog je tjedna navršila 60. godina. Iako je ta brojka mnogima nerealna, s obzirom na njen mladenački izgled, ona se svojih godina ne 'srami' i rado ih ističe. Ovog je puta pozirala u čipkastom bodiju. | Foto: Instagram
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Halle Berry prošlog je tjedna navršila 60. godina. Iako je ta brojka mnogima nerealna, s obzirom na njen mladenački izgled, ona se svojih godina ne 'srami' i rado ih ističe. Ovog je puta pozirala u čipkastom bodiju. | Foto: Instagram
Komentari 1

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