Ovako izgleda kuća koju je Amerikanac kupio za 5000€ u Zagorju, a sad joj prijeti rušenje

Američki glazbenik i influencer Justus Reid kupio je prije nekoliko godina staru kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura, a u njezinu je obnovu uložio oko 70.000 eura. Sad je otkrio da kući prijeti rušenje jer nije upisana kao legalan objekt. Reid pokušava riješiti papirologiju i nada se da će uspjeti legalizirati kuću. U galeriji pogledajte kako izgleda kuća koju je Amerikanac potpuno preuredio
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- Razlog zašto vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutno pokušavam spasiti od rušenja - započeo je Reid.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Razlog zašto vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutno pokušavam spasiti od rušenja - započeo je Reid. |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Razlog zašto vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutno pokušavam spasiti od rušenja - započeo je Reid.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Objasnio je kako je problem u tome što građevina, izgrađena prije više od 40 godina, nikad nije upisana u zemljišne knjige kao legalan objekt.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Prema državnim propisima, ona uopće ne bi smjela postojati i treba je ukloniti. Iskreno, nisam ni znao da bi to mogao biti problem kada sam kupovao kuću ili kada sam započeo s radovima - rekao je.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Reid tvrdi da je za situaciju saznao prije nekoliko mjeseci, kad je dobio pismo od nadležnih institucija u kojem se zahtijeva rušenje kuće i svega oko nje.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Moja kuća jedna je od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem s papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo - istaknuo je.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ipak, postoji nada za spas.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Prošlog mjeseca donesen je novi zakon prema kojem se svaka građevina izgrađena prije 2011. godine može propisno klasificirati i legalizirati. Taj zakon osmišljen je upravo za ljude u mojoj situaciji i trebao bi u potpunosti riješiti moj problem - pojasnio je.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Kaže da je predao svu potrebnu dokumentaciju nadležnima i sad čeka njihov odgovor.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Ne znam kako će reagirati ni koliko će im trebati za odgovor. Može proći šest mjeseci, godina ili duže. I ne, neću nikoga podmićivati kako bih ubrzao proces ili dobio posebne usluge. Ne vjerujem u to i smatram da je to pogrešno - poručio je Reid.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Put do kuće bio je pustolovina sam po sebi, no zarasla šumska staza i nepristupačan teren nisu ga obeshrabrili.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Umjesto toga, odlučio je krenuti u avanturu života. 'Ovo će biti ludo ljeto', najavio je u prvom videu, pokrećući serijal koji svakodnevno prate milijuni korisnika.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Reid svakodnevno dokumentira napredak obnove kuće, a njegovi snimci privukli su ogromnu pažnju - neki broje i do devet milijuna pregleda.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili i susjedi iz obližnjih sela.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Dvojica tinejdžera koji su na ljetnim praznicima sami su mu ponudili pomoći.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Prije nego je postao viralna zvijezda Balkana, Justus je radio kao automehaničar - zanimanje koje je pretvorio u prvi serijal na društvenim mrežama još 2021. godine, popravljajući stare automobile.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Život mu se promijenio nakon što je objavio video o legendarnom Yugu 45 i nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Justus se odazvao i ostao.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL