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Ovako izgleda kuća koju je Amerikanac kupio za 5000€ u Zagorju, a sad joj prijeti rušenje

Američki glazbenik i influencer Justus Reid kupio je prije nekoliko godina staru kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura, a u njezinu je obnovu uložio oko 70.000 eura. Sad je otkrio da kući prijeti rušenje jer nije upisana kao legalan objekt. Reid pokušava riješiti papirologiju i nada se da će uspjeti legalizirati kuću. U galeriji pogledajte kako izgleda kuća koju je Amerikanac potpuno preuredio
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ARHIVA: Američki influenser Justus Reid mora srušiti kuću Zagorju koju je kupio za 5.000 eura i u potpunosti preuredio
- Razlog zašto vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutno pokušavam spasiti od rušenja - započeo je Reid. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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- Razlog zašto vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jest taj što je trenutno pokušavam spasiti od rušenja - započeo je Reid. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 6

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