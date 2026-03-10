FOTO Ma, tko bi joj dao tolike godine? Sharon Stone mami uzdahe i u sedmom desetljeću

Američka glumica Sharon Stone najpoznatija je po ulogama fatalnih i misterioznih žena, a bila je jedna od najpopularnijih seks simbola 90-ih godina. Dobitnica je brojnih priznanja, proglašavali su je jednom od najljepših žena svijeta, a slavna ljepotica danas slavi 68. rođendan.
Američka glumica Sharon Yvonne Stone rođena je 10. ožujka 1958. godine u Meadvilleu u saveznoj državi Pennsylvaniji. Odrasla je u radničkoj obitelji kao kći tvorničkog radnika, a već u ranoj mladosti pokazivala je iznimnu inteligenciju i ambicioznost.
Sa samo 15 godina dobila je stipendiju za studij na Edinboro University of Pennsylvania, gdje je studirala kreativno pisanje i likovnu umjetnost.
Nakon završetka studija, Stone je osvojila titulu na izboru za Miss Pennsylvanije, što joj je otvorilo vrata svijeta mode. Preselila se u New York i potpisala ugovor s poznatom agencijom Ford.
Do kraja 1970-ih postala je vrlo tražena manekenka te se pojavljivala u brojnim reklamama i modnim kampanjama diljem Sjedinjenih Američkih Država.
Tijekom 1980-ih Stone se odlučila okušati u glumi. U tom razdoblju pojavila se u više televizijskih i filmskih projekata. Jedna od zapaženijih uloga bila je u komediji Irreconcilable Differences iz 1984., nominiranoj za nagradu Zlatni globus, gdje je tumačila lik Blake Chandler. Publika ju je zapazila i u popularnoj komediji Police Academy 4: Citizens on Patrol iz 1987. godine.
Pravi proboj dogodio se 1990. godine kada je dobila ulogu u znanstveno-fantastičnom akcijskom filmu Total Recall, inspiriranom djelom Philipa K. Dicka. U filmu je glumila Lori, naizgled savršenu suprugu glavnog lika Douglasa Quaida, kojeg je utjelovio Arnold Schwarzenegger. Film je bio veliki uspjeh na kino-blagajnama i zaradio je više od 100 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama.
Godine 1992. Sharon Stone postala je globalna zvijezda zahvaljujući ulozi Catherine Tramell u filmu "Sirove strasti". Uloga zavodljive i manipulativne osumnjičenice za ubojstvo izazvala je veliku pažnju javnosti i kontroverze, posebno zbog poznate scene ispitivanja koja je postala jedna od najprepoznatljivijih u povijesti filma.
Film je bio veliki komercijalni uspjeh, a Stone je za svoju izvedbu dobila nominacije za Zlatni globus i Saturn nagradu. Ubrzo nakon toga uvrštena je i na listu "50 najljepših ljudi na svijetu" časopisa People.
Nakon nekoliko manje uspješnih filmova poput "Sliver" i "The Specialist", kritičari su počeli sumnjati u njezin glumački raspon. Međutim, Stone je 1995. dokazala suprotno u filmu "Casino" redatelja Martina Scorsesea. Za ulogu Ginger McKenna osvojila je Zlatni globus te dobila nominaciju za Oscara, čime je ponovno potvrdila svoj status ozbiljne glumice.
Tijekom druge polovice 1990-ih pojavila se u više filmova različitih žanrova, uključujući "The Quick and the Dead", "Last Dance", "Sphere" i "Gloria". Posebne pohvale dobila je za komičnu ulogu u filmu "The Muse".
Stone se nastavila pojavljivati na filmu i u novom tisućljeću. Godine 2004. glumila je u filmu "Catwoman" uz Halle Berry i Benjamina Bratta. U kasnijim godinama sudjelovala je u nizu nezavisnih filmova, među kojima su "Broken Flowers" s Billom Murrayjem i "Bobby" redatelja Emilia Esteveza. Godine 2020. pojavila se i u televizijskoj seriji "Ratched".
Godine 2001. Stone se suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemom kada je snažna glavobolja otkrila da je doživjela krvarenje u mozgu. Oporavak je bio dug, ali se glumica uspješno vratila javnom životu.
U privatnom životu bila je dvaput udana. Prvi put udala se 1984. za producenta Michaela Greenburga, no brak je završio razvodom tri godine kasnije.
Godine 1998. udala se za novinara Phila Bronsteina, izvršnog urednika lista San Francisco Chronicle. Par je posvojio sina Roana Josepha prije razvoda 2004. godine. Nakon toga Stone je posvojila još dvojicu sinova – Lairda Vonnea 2005. i Quinna Kellyja 2006. godine.
Tijekom desetljeća Sharon Stone izgradila je reputaciju jedne od najprepoznatljivijih i najkarizmatičnijih glumica Hollywooda.
