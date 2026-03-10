Obavijesti

FOTO Ma, tko bi joj dao tolike godine? Sharon Stone mami uzdahe i u sedmom desetljeću

Američka glumica Sharon Stone najpoznatija je po ulogama fatalnih i misterioznih žena, a bila je jedna od najpopularnijih seks simbola 90-ih godina. Dobitnica je brojnih priznanja, proglašavali su je jednom od najljepših žena svijeta, a slavna ljepotica danas slavi 68. rođendan.
Američka glumica Sharon Yvonne Stone rođena je 10. ožujka 1958. godine u Meadvilleu u saveznoj državi Pennsylvaniji. Odrasla je u radničkoj obitelji kao kći tvorničkog radnika, a već u ranoj mladosti pokazivala je iznimnu inteligenciju i ambicioznost. | Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
