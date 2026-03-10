FOTO Ma, tko bi joj dao tolike godine? Sharon Stone mami uzdahe i u sedmom desetljeću

Tijekom 1980-ih Stone se odlučila okušati u glumi. U tom razdoblju pojavila se u više televizijskih i filmskih projekata. Jedna od zapaženijih uloga bila je u komediji Irreconcilable Differences iz 1984., nominiranoj za nagradu Zlatni globus, gdje je tumačila lik Blake Chandler. Publika ju je zapazila i u popularnoj komediji Police Academy 4: Citizens on Patrol iz 1987. godine. | Foto: Instagram/Sharon Stone