FOTO: Maja Šuput nakon objave razvoda pred publiku izašla s gaćicama u prvom planu

Maja Šuput sinoć je održala koncert u zadarskom klubu Dišpet, a pred publiku je izašla u pripijenom crnom prozirnom kombinezonu koji je u prvi plan stavio Majine gaćice. Ta smjela kombinacija naglasila je Majinu vitku figuru, tamniji crni dio bio je u obliku gaćica, a gornji dio dekoltea krasile su duge crne rese.

Foto: Instagram/Screenshoot

Prvi je to Majin nastup nakon objave o razvodu braka s Nenadom Tatarinovim, s kojim je pjevačica bila 6 godina u braku.

Podsjetimo, Maja je jučer na društvenim mrežama objavila poruku o razvodu braka.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - napisala je na Instagramu.