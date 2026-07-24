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FOTO Maja Šuput skinula bikini pa uskočila u izazovnu haljinu

Nakon što je pozirala u nježno ružičastom čipkastom bikiniju, Maja Šuput zamijenila je morsko izdanje večernjim. Pjevačica je u Šibeniku uskočila u pripijenu koraljnu mini haljinu s visokim izrezima na bokovima. 'To je raspoloženje, a ne trenutak', poručila je fanovima
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FOTO Maja Šuput skinula bikini pa uskočila u izazovnu haljinu
Izdanje je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu, sunčanim naočalama i metalik zlatnom torbicom. | Foto: Instagram
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Izdanje je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu, sunčanim naočalama i metalik zlatnom torbicom. | Foto: Instagram
Komentari 3

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