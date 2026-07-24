FOTO Maja Šuput skinula bikini pa uskočila u izazovnu haljinu

Nakon što je pozirala u nježno ružičastom čipkastom bikiniju, Maja Šuput zamijenila je morsko izdanje večernjim. Pjevačica je u Šibeniku uskočila u pripijenu koraljnu mini haljinu s visokim izrezima na bokovima. 'To je raspoloženje, a ne trenutak', poručila je fanovima
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Izdanje je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu, sunčanim naočalama i metalik zlatnom torbicom.
| Foto: Instagram
Izdanje je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu, sunčanim naočalama i metalik zlatnom torbicom. |
Foto: Instagram
Izdanje je upotpunila zlatnim sandalama na visoku petu, sunčanim naočalama i metalik zlatnom torbicom.
| Foto: Instagram
'Predivna', 'Majo, slike su ti top', 'Uf', hvalili su je fanovi.
| Foto: Instagram
A neki su se pitali i gdje je njezin bivši dečko, Šime Elez.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Samo dan ranije podijelila je vruće kadrove s bazena.
| Foto: Instagram
Pozirala je u nježno ružičastom bikiniju s volanima, čipkom i zlatnim detaljima, koji je više podsjećao na razigrani pin-up kostim nego na klasičan kupaći.
| Foto: Instagram
Maja je bez zadrške pokazala figuru iz svih kutova, a posebno je pažnju privukao čipkasti donji dio bikinija.
| Foto: Instagram
'Bomba', 'Koje tijelo', 'Šuput gori', hvalili su je fanovi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Upravo u badićima zavela je svoje bivše, supruga Nenada Tatarinova na zabavi na bazenu, a Šimu Eleza kod bazena u spotu.
| Foto: Instagram
Šime Elez lani je bio glavna muška uloga u ljetnom spotu Maje Šuput za pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. Iako prvotno nije bio planiran, cijeli Majin tim odlučio je - mora biti upravo on.
| Foto: PROMO
Zašto baš Šime? Maja je tvrdila da se vizualno savršeno uklapa i da ne izgleda poput većine današnjih muškaraca.
| Foto: PROMO
Kod Šime mi se kao izvođaču najviše sviđa njegov izgled, ne izgleda kao 99% današnjih muškaraca, više kao da smo se upoznali u Grčkoj ili na Siciliji, a ne u Hrvatskoj, rekla nam je tada.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Podsjetimo, Maja Šuput šokirala je lani pratitelje na Instagramu objavom da su se ona i suprug Nenad Tatarinov razveli.
| Foto: Instagram
Ona i Nenad upoznali su se 2017. godine, nedugo nakon toga se i zaručili, a onda 2019. godine ušli u bračnu luku.
| Foto: Instagram
Ljubav nije potrajala te je Maja objavila da su se razveli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njih dvoje upoznali su se 2017., a popularna se pjevačica prije tri godine za Happy FM prisjetila njihovog prvog susreta.
| Foto: Instagram
''Nenad je radio kao voditelj jednog hotela u Šibeniku, a ja sam kao veliki putnik odabrala baš tamo spavati nakon jednog nastupa. Uvijek volim probati novo, posebno nove hotele'', pričala je tada Maja.
| Foto: Instagram
S obzirom na to da je bio voditelj hotela, došao ju je pozdraviti no ona ga nije, kako kaže, uopće doživljavala.
| Foto: Instagram
''Nisam niti znala tko je to bio, ali je odlično mirisao. Pitala sam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio, a oni su mi rekli da je to direktor. Bila sam tamo tri-četiri dana, on je bio jako poslovan, ljubazan, poslao bocu šampanjca, ali bez upucavanja'', prisjeća se Maja.
| Foto: Instagram
Između njih zaiskrilo je tek nakon njezinog trećeg dolaska u taj hotel. Kako je rekla Maja, došla je s prijateljicom, Nenad ih je pozvao na zabavu na bazenu ispred hotela..
| Foto: Instagram
''I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je skužio sam da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I bogami, on je primio i više nije pustio'', ispričala je Maja.
| Foto: Instagram
Ona i Nenad oženili su se 2019. godine u Istri, a dvije godine kasnije dobili su sina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram