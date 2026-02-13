FOTKE GOVORE VIŠE OD RIJEČI
FOTO Malo se igrali, udarali po guzi... Pogledajte što su sve Šuput i Šime radili na terenu
Pijem kavu i gledam Maju Šuput i Šimu Eleza kako se fotografiraju i igraju padel otprilike sat vremena. Ljubav cvate na sve strane, to u životu nisam vidio. Ni kada sam se tek upoznao sa svojom suprugom i kad smo prohodali nisam imao takvu razmjenu nježnosti, rekao nam je čitatelj prije nekoliko dana. I nije pretjerao, više su se gledali nego igrali. Smijeh, dobacivanja i dodiri bili su u prvom planu, dok je padel ostao tek kulisa. Tek kasnije se doznalo da je riječ o snimanju reklame. U petak navečer na cijelu situaciju osvrnula se i Maja Šuput, kroz fotografije koje su pokazale upravo ono što je i čitatelj vidio uživo - bliskost, smijeh i onu opuštenu igru bez zadrške