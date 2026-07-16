FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Nakon što su obnovili zaruke, Jennifer Lopez i Ben Affleck svoju su ljubav okrunili brakom u srpnju 2022. godine. Pjevačica i glumica 17. srpnja putem svog biltena On The JLo potvrdila je da su se večer prije vjenčali na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu. Lopez je taj poseban trenutak opisala kao "najljepšu noć ikad", istaknuvši kako je sve bilo upravo onako kako su željeli, jednostavno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Posebno je naglasila da su njihova djeca bila uz njih tijekom ceremonije te ih je nazvala "najboljim svjedocima", čime je pokazala koliko im je bilo važno da obitelj bude dio tog nezaboravnog dana. | Foto: On The JLo