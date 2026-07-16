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VJENČALI SE NA DANAŠNJI DAN

FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka trajala je nekoliko desetljeća, no u kolovozu 2024. sve je prestalo. Par se vjenčao na današnji dan 2022. godine nakon što su obnovili svoju ljubav, no brak im je neslavno završio. U galeriji se prisjetite kako je sve krenulo, a kako završilo.
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Jennifer Lopez i Ben Affleck prvi su se put upoznali 2002. godine na snimanju filma "Gigli", koji je u kina stigao godinu dana kasnije. U vrijeme njihova upoznavanja Lopez je još bila u braku sa svojim drugim suprugom, plesačem Crisom Juddom, no njihov je brak ubrzo završio razvodom. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
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Jennifer Lopez i Ben Affleck prvi su se put upoznali 2002. godine na snimanju filma "Gigli", koji je u kina stigao godinu dana kasnije. U vrijeme njihova upoznavanja Lopez je još bila u braku sa svojim drugim suprugom, plesačem Crisom Juddom, no njihov je brak ubrzo završio razvodom. | Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Komentari 0

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