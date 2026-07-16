FOTO Sudbina ih dvaput spojila, ali nisu izdržali: Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Ljubavna priča Jennifer Lopez i Bena Afflecka trajala je nekoliko desetljeća, no u kolovozu 2024. sve je prestalo. Par se vjenčao na današnji dan 2022. godine nakon što su obnovili svoju ljubav, no brak im je neslavno završio. U galeriji se prisjetite kako je sve krenulo, a kako završilo.
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Jennifer Lopez i Ben Affleck prvi su se put upoznali 2002. godine na snimanju filma "Gigli", koji je u kina stigao godinu dana kasnije. U vrijeme njihova upoznavanja Lopez je još bila u braku sa svojim drugim suprugom, plesačem Crisom Juddom, no njihov je brak ubrzo završio razvodom.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Jennifer Lopez i Ben Affleck prvi su se put upoznali 2002. godine na snimanju filma "Gigli", koji je u kina stigao godinu dana kasnije. U vrijeme njihova upoznavanja Lopez je još bila u braku sa svojim drugim suprugom, plesačem Crisom Juddom, no njihov je brak ubrzo završio razvodom.
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Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Jennifer Lopez i Ben Affleck prvi su se put upoznali 2002. godine na snimanju filma "Gigli", koji je u kina stigao godinu dana kasnije. U vrijeme njihova upoznavanja Lopez je još bila u braku sa svojim drugim suprugom, plesačem Crisom Juddom, no njihov je brak ubrzo završio razvodom.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Glumica i pjevačica godinama kasnije priznala je koliko je njihov prvi susret bio poseban. U razgovoru za časopis People 2016. godine izjavila je kako je odmah osjetila da je Affleck čovjek njezina života. "Doista sam imala osjećaj da je, kada sam upoznala Bena, to ono pravo", rekla je tada.
| Foto: Instagram/Jennifer Lopez
Njihova je veza vrlo brzo postala jedna od najpraćenijih u Hollywoodu. Neprestano su bili pod povećalom medija, a zbog goleme popularnosti postali su jedan od prvih slavnih parova koji je dobio zajednički nadimak. Spajanjem njihovih imena nastao je legendarni naziv "Bennifer", koji je ubrzo postao sinonim za slavne ljubavne veze i ušao u svakodnevni rječnik zabavne industrije.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
U studenome 2002. godine Jennifer Lopez u intervjuu s novinarkom Diane Sawyer prvi je put javno potvrdila zaruke s Benom Affleckom. Prisjetila se kako ju je glumac zaprosio na tradicionalan, ali istovremeno vrlo spektakularan način, naglasivši da je upravo takav pristup bio u njegovom stilu. Opisala je prosidbu kao iznimno romantičan i nezaboravan trenutak.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Prema pisanju časopisa People, Affleck je za tu prigodu odabrao posebno izrađen zaručnički prsten kuće Harry Winston, ukrašen rijetkim ružičastim dijamantom, koji je osobno odabrao kako bi bio jedinstven simbol njihove ljubavi.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Početkom 2003. godine Jennifer Lopez i Ben Affleck bili su jedan od najpoznatijih i najpraćenijih parova u Hollywoodu. Njihova je veza svakodnevno punila naslovnice tabloida, a paparazzi su ih pratili na gotovo svakom koraku. Svaki njihov izlazak, putovanje ili privatni trenutak postajao je tema medijskih napisa.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Koliko je njihova veza bila pod povećalom javnosti, Lopez je pokazala i u spotu za svoj hit "Jenny from the Block", u kojem su prikazane scene nalik fotografijama paparazza. U videu se mogu vidjeti ona i Affleck u svakodnevnim situacijama, od točenja goriva do opuštanja na luksuznoj jahti, čime je na duhovit način komentirala stalnu medijsku pozornost kojoj su bili izloženi. Godinama kasnije, u razgovoru za časopis People 2016. godine, Lopez je priznala da nikada nisu željeli imati javnu vezu.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Samo nekoliko dana prije vjenčanja koje je bilo zakazano za 14. rujna 2003. u Santa Barbari, Jennifer Lopez i Ben Affleck iznenadili su javnost objavom da odgađaju svoje vjenčanje. U zajedničkom priopćenju kao glavni razlog naveli su golem interes medija i neprestanu pozornost kojoj su bili izloženi uoči ceremonije.
| Foto: PROFIMEDIA/REUTERS
Par je tada poručio kako je medijska pompa oko njihova vjenčanja postala toliko intenzivna da su ozbiljno razmatrali angažiranje čak triju „lažnih mladenki“ na različitim lokacijama kako bi zavarali paparazze. Upravo ih je ta situacija, priznali su, uvjerila da je cijela priča otišla predaleko.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Nakon što su otkazali planirano vjenčanje, Jennifer Lopez i Ben Affleck nakratko su prekinuli svoju vezu, no ubrzo su odlučili pružiti ljubavi još jednu priliku. Ipak, njihov pokušaj pomirenja nije potrajao te su u siječnju 2004. godine službeno potvrdili konačni prekid.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iako su nakon prekida krenuli svatko svojim putem, Jennifer Lopez i Ben Affleck tijekom godina ostali su u korektnim odnosima te su jedno drugome nastavili pružati podršku u profesionalnom životu.
| Foto: RMLA, LESE
Nakon što je Jennifer Lopez u travnju 2021. godine prekinula zaruke s bivšom bejzbolskom zvijezdom Alexom Rodriguezom, ponovno je počela provoditi vrijeme s Benom Affleckom u Los Angelesu. Njihovi zajednički susreti ubrzo su potaknuli nagađanja da su obnovili blizak odnos gotovo dva desetljeća nakon prekida.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Jennifer Lopez u srpnju 2021. godine službeno je potvrdila obnovu veze s Benom Affleckom na društvenim mrežama. Povodom svog 52. rođendana na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima je pokazala kako uživa na odmoru, pozirajući u kupaćem kostimu i na luksuznoj jahti. Posebnu pozornost privukla je posljednja fotografija u objavi, na kojoj se Lopez i Affleck ljube.
| Foto: MIKE BLAKE
Jennifer Lopez i Ben Affleck u rujnu 2021. godine ponovno su zajedno prošetali crvenim tepihom, prvi put nakon što su obnovili svoju ljubavnu vezu. Veliki povratak dogodio se na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje su privukli veliku pozornost fotografa i okupljenih obožavatelja. Večer je bila posebno značajna za Afflecka jer je ondje premijerno predstavljen njegov film "The Last Duel".
| Foto: ALLISON DINNER
Slavni par ponovno se zaručio u travnju 2022. godine. Nedugo potom Lopez je sretnu vijest službeno podijelila sa svojim obožavateljima putem biltena "On the JLo". U poruci poslanoj 8. travnja otkrila je da je ponovno rekla "da" Benu Afflecku, a uz objavu je priložila i emotivnu snimku na kojoj s osmijehom promatra svoj novi zaručnički prsten.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon što su obnovili zaruke, Jennifer Lopez i Ben Affleck svoju su ljubav okrunili brakom u srpnju 2022. godine. Pjevačica i glumica 17. srpnja putem svog biltena On The JLo potvrdila je da su se večer prije vjenčali na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu. Lopez je taj poseban trenutak opisala kao "najljepšu noć ikad", istaknuvši kako je sve bilo upravo onako kako su željeli, jednostavno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Posebno je naglasila da su njihova djeca bila uz njih tijekom ceremonije te ih je nazvala "najboljim svjedocima", čime je pokazala koliko im je bilo važno da obitelj bude dio tog nezaboravnog dana.
| Foto: On The JLo
Mjesec dana nakon intimnog vjenčanja u Las Vegasu, Jennifer Lopez i Ben Affleck svoju su ljubav proslavili i raskošnom ceremonijom u američkoj saveznoj državi Georgiji, okruženi članovima obitelji i brojnim prijateljima. Svečanost je održana na Affleckovu imanju od oko 35 hektara nedaleko od Savanne, a okupila je brojna poznata imena iz svijeta filma i zabave.
| Foto: On The JLo newsletter/RBE
Nakon raskošnog vjenčanja u Georgiji otputovali su na romantično bračno putovanje u Italiju, gdje su uživali u zajedničkim trenucima daleko od holivudske vreve.
| Foto: On The JLo newsletter/RBE
Nakon vjenčanja s Benom Affleckom, Jennifer Lopez otkrila je da je službeno promijenila svoje prezime. U intervjuu za Vogue objasnila je kako će je javnost i dalje poznavati kao Jennifer Lopez, no da je njezino zakonsko ime postalo Jennifer Affleck, odnosno gospođa Affleck.
| Foto: On The JLo newsletter/RBE
Jennifer Lopez je na Valentinovo 2023. putem Instagrama otkrila da su ona i Ben Affleck svoju ljubav obilježili posebnim tetovažama koje simboliziraju njihovu međusobnu povezanost i predanost.
| Foto: Profimedia/Pool
U kolovozu 2024. godine postalo je jasno da se brak Jennifer Lopez i Bena Afflecka nalazi u ozbiljnoj krizi. Izvori bliski paru otkrili su kako se supružnici nisu vidjeli već nekoliko tjedana te da su u međuvremenu započeli "proces odvojenog nastavka života".
| Foto: Profimedia/ilustracija
Jennifer Lopez službeno je podnijela zahtjev za razvod od Bena Afflecka upravo na drugu godišnjicu njihove raskošne ceremonije vjenčanja u Georgiji. Posebnu pozornost privukla je činjenica da je Lopez zahtjev za razvod podnijela bez angažiranja odvjetnika, odnosno da se u postupku zastupala sama.
| Foto: ROJU
Brak Jennifer Lopez i Bena Afflecka službeno je okončan 20 tjedana nakon što je pjevačica i glumica podnijela zahtjev za razvod. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao časopis People, razvod je pravomoćno zaključen 6. siječnja 2025. godine, čime je i službeno završena jedna od najpraćenijih ljubavnih priča u Hollywoodu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto VARK
Foto Rocco Spaziani/DPA/PIXSELL/PROFIMEDIA
Foto SPOT, LESE, RMLA
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Kay Blake