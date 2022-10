FOTO Merlin napravio veliki spektakl u Osijeku! Na koncert došla pjevačica Marija Šerifović

Svima reci da sam tu. Neka vide, neka čuju. Što mi tijelo osjeća, neku novu struju, glasno je odjekivalo u dvorani Gradski vrt u Osijeku u petak i subotu kada je Dino Merlin (60) izašao na pozornicu i upravo s pjesmom 'Da šutiš' započeo dvije magične večeri.

- Osječe, Osječe. Tako mi je drago da sam ovdje - rekao je Dino na početku koncerta, a publika ga je nagradila velikim pljeskom.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr





Pjevao je svoje hitove, od onih najstariji do onih nešto novijih, a publika koja je također bila šarolika u glas je pjevala sa sarajevskim pjevačem u više od dva sata. Razni efekti ispunjavali su veliku halu svakom novom pjesmu koju je otpjevao. Tijekom pjesme 'Kad si rekla da me voliš' na publiku su padale konfete u obliku srca, bile su ti i obične konfete tijekom 'Bosnom beher probeharao' te veliki raznobojni baloni koji su razveselili publiku tijekom pjesme 'Danas sam OK.' Light show upotpunio je dojam svakog posjetitelja ovoga velikog koncerta, a najizraženiji efekti dogodili su se tijekom 'Eh da je tuga snijeg' kojom je Dino publici uspio prenijeti svaku emociju.





- Bio sam na puno koncerata, ali kada govorimo o efektima, koncert Dine Merlina je jedan od boljih na kojima sam bio - komentirali su obožavatelji.



U srcu Slavonije, Dino se nekoliko puta obraćao publici.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr





- Kao što bi rekla moja pjesma, kako da kažem koliko mi ovo sve znači. Nemam riječi kojima bih obuhvatio sve ono što osjećam. Zahvalan sam i privilegiran zbog ovakve divne povezanosti s publikom u svakome gradu, pa i ova posljednja dva dana u Osijeku, gdje su se sve ove duše stopile s mojim pjesmama u zajedničkoj želji da dijelimo i širimo ljubav i poštovanje. I eto, uspjelo nam je opet! I to je nešto što svakog umjetnika gura naprijed, daje snagu i elan, i od čega se nikad ne možeš umoriti - volim svirati, pjevati, i stvarati, još uvijek me drži dječačka radoznalost. Nema ništa ljepše od noći poput ovih - rekao je.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr





Mađioničaru glazbe, kako ga od milja nazivaju, podršku je došla dati i srpska pjevačica Marija Šerifović, a s njim na pozornici se pojavila i zapjevala Ivana Banfić pjesmu 'Godinama'.





Prisjetimo se, karte za samo jedan dan koncerta bile su rasprodane u rekordnom broju u Osijeku, pa je Dino Slavoniju nagradio i još jednim koncertom.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr





- Nadam se da sam ispunio vaša očekivanja - rekao je pjevač na kraju koncerta, a ako je suditi prema uzvicima publike i gromoglasnom pljesku. Dino, ispunio si očekivanja, stvarno jesi.

Foto: (c) Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

