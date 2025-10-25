FOTO Miholjek nam pozirala kao Hepburn: Prisjetite se kako je izgledala prije 20 godina...

Marija Miholjek (48) od početka je dio ekipe koja je 2005. pokrenula Dnevnik i s kolegama pomaknula granice televizijskog novinarstva. Za Cafe nam je pozirala kao legendarna Audrey Hepburn
Bila su to, iz današnjega kuta gledanja, druga vremena. Ta 2005. nekad mi se čini kao da je bila jučer. Kao da se tek skupila ona mlada ekipa i krenula u jednu tad nepredvidivu avanturu, ispričala nam je Miholjek o počecima na Novoj.
Kako dolaze nove generacije, tako sve češće čujem: 'Mi smo vas gledali u Dnevniku dok smo još bili djeca'. To uvijek bude jako simpatično, rekla nam je
Opušta me smijeh i dragi ljudi oko mene, poručila je te dodala:
'Budući da smo u ovom broju Cafea rekreirali Audrey Hepburn, bit ću slobodna prisjetiti se jedne njezine rečenice: 'Iskreno mislim da je to stvar koju najviše volim, smijati se'. Imam sreću i zahvalna sam na ljudima uz koje se mogu opustiti, nasmijati i, kako pjesma kaže, 's kojima sanjam, za koje se trudim''
Ovako je izgledala 2005. godine
2007. godine
