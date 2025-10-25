Obavijesti

JEDNO OD OMILJENIH TV LICA

FOTO Miholjek nam pozirala kao Hepburn: Prisjetite se kako je izgledala prije 20 godina...

Marija Miholjek (48) od početka je dio ekipe koja je 2005. pokrenula Dnevnik i s kolegama pomaknula granice televizijskog novinarstva. Za Cafe nam je pozirala kao legendarna Audrey Hepburn
Zagreb: Televizijska voditeljica Marija Miholjek
Bila su to, iz današnjega kuta gledanja, druga vremena. Ta 2005. nekad mi se čini kao da je bila jučer. Kao da se tek skupila ona mlada ekipa i krenula u jednu tad nepredvidivu avanturu, ispričala nam je Miholjek o počecima na Novoj.  | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
