FOTO Miholjek nam pozirala kao Hepburn: Prisjetite se kako je izgledala prije 20 godina...

'Budući da smo u ovom broju Cafea rekreirali Audrey Hepburn, bit ću slobodna prisjetiti se jedne njezine rečenice: 'Iskreno mislim da je to stvar koju najviše volim, smijati se'. Imam sreću i zahvalna sam na ljudima uz koje se mogu opustiti, nasmijati i, kako pjesma kaže, 's kojima sanjam, za koje se trudim'' | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL