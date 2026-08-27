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ANTEA ŠAPINA

FOTO Missica Antea skinula je 50 kilograma. Pogledajte nevjerojatnu transformaciju

Antea Šapina ove je godine osvojila titulu Miss Bikini International Šarma, a natjecala se i na izboru za Miss Zagreba. Na Instagramu je otkrila kako je skinula čak 50 kilograma
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FOTO Missica Antea skinula je 50 kilograma. Pogledajte nevjerojatnu transformaciju
Antea Šapina na Instagramu je otkrila kako je skinula čak 50 kilograma | Foto: Instagram
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Antea Šapina na Instagramu je otkrila kako je skinula čak 50 kilograma | Foto: Instagram

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