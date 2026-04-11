FOTO Mnogi slavni pohrlili su na baletni spektakl 'Trnoružica'
Premijerna izvedba baleta 'Trnoružica' u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu okupila je u petak mnogobrojne uzvanike iz kulturnog, društvenog i javnog života. Od bivšeg predsjednika Ive Josipovića, preko operne dive Ivanke Boljkovac, dizajnerice Matije Vuice i Tihane Harapin Zalepugin, do sopranistice i glumice Mirjane Bohanec, svi su htjeli biti dio ovog baletnog spektakla u zagrebačkom HNK.
U režiji i koreografiji kanadskog umjetnika Paula Chalmera, 'Trnoružica' je dobila novo, suvremeno čitanje, koje ostaje duboko ukorijenjeno u tradiciji klasičnog baleta, ali istodobno komunicira s današnjom publikom kroz dinamičan i vizualno impresivan scenski izraz. | Foto: Luciano Peritore