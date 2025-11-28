Obavijesti

GALA KONCERT

FOTO Na božićnom spektaklu Croatia osiguranja u Lisinskom okupili su se brojni uglednici

Zagreb: Božićni gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivale neke od najznačajnijih zvijezda domaće glazbene scene

Gala božićni koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u Lisinskom okupio je brojne uzvanike, predsjednike uprava i menadžment najvećih kompanija, predstavnike financijskog i tehnološkog sektora, akademske zajednice, kulture, medija i institucija, koji su slušali bezvremenske hitove u potpuno novima verzijama. Croatia osiguranje, kompanija koja desetljećima osigurava i povezuje Hrvatsku, na pozornici je demonstrirala kako postavlja ljestvicu visoko. Umjesto uobičajenih scenografskih rješenja, pozornica je bila presvučena atraktivnim digitalnim ekranima, pokazujući i drugi identitet brenda, onaj digitalnog lidera na osigurateljnom tržištu.

Glazbeni program osmislio je Nikša Bratoš, jedan od ključnih ljudi hrvatske pop i rock scene. Produkciju i stage dizajn potpisuje Miroslav Hrg, čovjek iza najvećih domaćih događanja poput Porina, Zagrebačkog festivala, Cesarice, Rock&Off nagrada, koncertnih scenografija u Areni Zagreb te prepoznatljivih studijskih prostora kao što su Pop Rock TV i HR Top 20.

- Već više od 140 godina Croatia je simbol sigurnosti domaćeg čovjeka, oslonac poduzetnika i pouzdan partner zajednici. Croatia povezuje i štiti Hrvatsku kroz desetljeća i taj osjećaj povezanosti i zajedništva željeli smo oživjeti i kroz ovu večer. Povezati Hrvatsku pjesmom i podsjetiti koliko je dobro biti u Hrvatskoj. I kako je dobro biti u Croatiji - rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivale neke od najznačajnijih zvijezda domaće glazbene scene, Zorica Kondža, Goran Karan, Nina Badrić, Sandra Bagarić, Ivana i Marija Husar, Marko Tolja, 4 Tenora: Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Filip Hozjak i Vladimir Garić te Adi Šoše i Maya Sar. Pjesme koje su obilježile desetljeća među kojima "To je tvoja zemlja", "Zar je voljeti grijeh", "Pamtim samo sretne dane", "Neka cijeli ovaj svijet" samo su neke od melodija s nikad prije izvedenim aranžmanima u kojima se uživalo gotovo dva sata.

