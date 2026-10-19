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ZANOSNE DAME

FOTO Najpoznatije anđelice: Ovih 20 modela dominiralo je pistom, oborit će vas izgledom

Revija Victoria's Secret oduševljava obožavatelje mode od 1995. godine. Tijekom godina brojne su manekenke u New Yorku šetale raširenih krila, no neke su ipak ostavile jači dojam...
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The 2024 Victoria’s Secret Fashion Show in New York City
Adriana Lima bila je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica, s karijerom koja je trajala više od 20 godina. Nosila je Fantasy Bra čak tri puta - 2008., 2010. i 2014. godine | Foto: Andrew Kelly
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Adriana Lima bila je jedna od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih Victoria’s Secret anđelica, s karijerom koja je trajala više od 20 godina. Nosila je Fantasy Bra čak tri puta - 2008., 2010. i 2014. godine | Foto: Andrew Kelly
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