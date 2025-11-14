FOTO Najzgodniji su muškarci na svijetu: Pogledajte tko se sve našao na posebnom popisu

Za odabir najprivlačnijih lica, dr. De Silva, koja vodi Centar za kozmetičku i plastičnu kirurgiju lica u Londonu, koristila je zlatni rez - matematičku jednadžbu koju su osmislili stari Grci u pokušaju mjerenja ljepote
Top 10 zaokružuje Shah Rukh Khan, čije je lice dobilo 86,76 posto.
Top 10 zaokružuje Shah Rukh Khan, čije je lice dobilo 86,76 posto.
Idris Elba našao se na devetom mjestu s 87,94 posto.
Charles Melton zauzeo je osmo mjesto s 88,46 posto.
Nicholas Hoult nalazi se na sedmom mjestu s 89,84 posto.
Nije iznenađujuće da je George Clooney postigao impresivnih 89,9 posto, što ga stavlja na šesto mjesto na listi.
Jack Lowden čini zlatnu sredinu s 90,33 posto.
Robert Pattinson zauzeo je četvrto mjesto s 92,15 posto.
Zvijezda filma 'Gladiator II', Paul Mescal (28), treći je najzgodniji muškarac na listi s rezultatom od 92,38 posto.
Zvijezda emisije 'Emily In Paris', 32-godišnji Lucien Laviscount, zauzeo je drugo mjesto s rezultatom od 92,41 posto.
Aaron Taylor Johnson (43) predvodi listu s gotovo savršenim rezultatom od 93,04 posto.
