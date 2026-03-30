FOTO Nakon 27 godina dadilja i Sheffield i dalje se druže: Fran Drescher oduševila fanove

Piše Zrinka Medak Radić,
FOTO Nakon 27 godina dadilja i Sheffield i dalje se druže: Fran Drescher oduševila fanove
Foto: screenshot/Youtube

Omiljeni televizijski par, dadilja Fran Fine i Maxwell Sheffield, objavili su zajedničku fotografiju i pokazali kako izgledaju gotovo tri desetljeća od snimanja popularne serije Dadilja

Gotovo tri desetljeća nakon završetka kultne serije "Dadilja", omiljeni televizijski par, dadilja Fran Fine i Maxwell Sheffield, ponovno se ujedinio i izazvao oduševljenje obožavatelja diljem svijeta. Glumica Fran Drescher na svom je Instagram profilu podijelila toplu fotografiju s kolegom Charlesom Shaughnessyjem, potvrđujući da je njihovo prijateljstvo i dalje čvrsto, a kemija neprolazna.

Glumci su se našli na premijeri novog mjuzikla "Somebody to Love" u kazalištu Rubicon u Venturi, Kalifornija. Fotografija prikazuje nasmijane Drescher i Shaughnessyja kako poziraju držeći program predstave, a u pozadini se nazire unutrašnjost kazališta. Ovaj trenutak bio je posebno značajan jer su autori mjuzikla Robert Sternin i Prudence Fraser, bračni par koji je ujedno bio i izvršni producent te scenarist prvih četiriju sezona "Dadilje".

U opisu objave Drescher nije skrivala svoje pozitivne dojmove. Predstavu je opisala kao "vrlo zabavnu i dirljivu", ističući kako pametan scenarij poput vremenske kapsule pokriva sve nade i iskušenja od sedamdesetih do osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali ovu objavu, a komentari su se nizali. Poruke poput "Moji najdraži" i "Obožavam vas" ispunile su prostor ispod fotografije, pokazujući kako sjećanje na seriju i ljubav prema njezinim likovima ne blijede.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Iako je "Dadilja" završila s emitiranjem 1999. godine, Drescher i Shaughnessy ostali su bliski prijatelji i surađivali su u nekoliko navrata, uključujući i seriju "Život s Fran", gdje je Shaughnessy glumio njezinog bivšeg supruga.

*uz korištenje AI-ja

Komentari 2
