SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.
Fran Drescher, John Travolta and Martin Shakar
Fran Drescher na glumačkoj sceni je od 1977. godine, a prva uloga joj je ona u filmu "Groznica subotnje večeri". Pojavila se kao plesačica Connie te je liku kojeg je utjelovio John Travolta uputila tek rečenicu: "Dakle, jesi li jednako dobar u krevetu kao što si na plesnom podiju?" | Foto: Supplied by LMK
