FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Fran Drescher na glumačkoj sceni je od 1977. godine, a prva uloga joj je ona u filmu "Groznica subotnje večeri". Pojavila se kao plesačica Connie te je liku kojeg je utjelovio John Travolta uputila tek rečenicu: "Dakle, jesi li jednako dobar u krevetu kao što si na plesnom podiju?" | Foto: Supplied by LMK