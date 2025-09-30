FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.
Fran Drescher na glumačkoj sceni je od 1977. godine, a prva uloga joj je ona u filmu "Groznica subotnje večeri". Pojavila se kao plesačica Connie te je liku kojeg je utjelovio John Travolta uputila tek rečenicu: "Dakle, jesi li jednako dobar u krevetu kao što si na plesnom podiju?"
| Foto: Supplied by LMK
Instantni hit je postala kada se na CBS-u pojavio sitcom "Dadilja". Serija se emitirala od 1993. do 1999. godine, a osmislila ju je i producirala upravo Fran Drescher skupa sa suprugom Peterom Marcom Jacobsonom.
| Foto: Profimedia
Fran i Peter upoznali su se kada joj je bilo tek 15 godina. Zajedno su išli u srednju školu te je njihova ljubav opstala i nakon školskih dana. Vjenčali su se kada im je bilo 21.
| Foto: Screenshot/hrt
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Strašna tragedija im se dogodila 1985. godine u njihovu stanu u Los Angelesu. Fran i njezinu prijateljicu silovao je pljačkaš koji je njezina supruga vezao i natjerao ga da svemu svjedoči. Drescher je trebalo dugo godina da se oporavi od toga, a medijima je sve ispričala tek prije nekoliko godina.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Glumica i suprug razišli su se 1996. godine i službeno rastali tri godine kasnije. Peter je Fran priznao da je homoseksualac nakon 21 godinu braka, no ostali su u dobrim odnosima te i dalje rade zajedno na projektima.
| Foto: Youtube/screenshot
Nakon što joj se bivši suprug izjasnio kao homoseksualac, Fran se aktivno uključila u grupe za promicanje prava LGBTQ zajednice. O bivšem je uvijek imala samo lijepe riječi. Jednom prilikom je istaknula kako su odlučili biti dijelom života jedno drugoga u bilo kakvoj ulozi.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Nakon dvije godine simptoma i pogrešnih dijagnoza osam liječnika, Drescher je 2000. primljena u bolnicu nakon što su joj liječnici dijagnosticirali rak maternice. Morala se odmah podvrgnuti radikalnoj histerektomiji kako bi se izliječila.
| Foto: Instagram/Screenshot/kolaž
Nakon operacije nije trebala na daljnje liječenje, a o svojem iskustvu je pisala u knjizi "Cancer Schmancer". Cilj ove knjige bio je podići svijest ljudi kako bi postali svjesniji ranih znakova upozorenja na rak i kako bi se osnažili, rekla je glumica.
| Foto: Ron Sachs - CNP
Na sedmu godišnjicu operacije, Drescher je pokrenula Cancer Schmancer Movement, neprofitnu organizaciju posvećenu osiguravanju da se svi rakovi kod žena dijagnosticiraju u 1. stadiju, najizlječivijoj fazi.
| Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Profimedia/Kirby Lee
Fran je od 2008. godine aktivna i u politici, a ured bivšeg predsjednika Georgea W. Busha imenovao ju je izaslanicom jadne diplomacije za pitanja ženskog zdravlja u uredu Goli Ameri. Iste godine podržala je Hillary Clinton u utrci za predsjednicu SAD-a.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS