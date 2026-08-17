FOTO Nakon kritika na račun haljine, Mirta oduševljava: Pogledajte elegantno izdanje

'Ako netko osjeća nesigurnost, zašto ne? Mene više brinu količine botoksa koje žene stavljaju u lice i onda se potpuno deformiraju. To čak ni nisu plastične operacije. I odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa. Nemam botoks u svome licu', rekla je. | Foto: Robert Anic/PIXSELL