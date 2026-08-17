FOTO Nakon kritika na račun haljine, Mirta oduševljava: Pogledajte elegantno izdanje

Nakon što su komentatori na Facebooku nedavno primijetili kako je Mirta Šurjak dva dana za redom nosila istu haljinu, voditeljica je objavila fotografiju u još jednom elegantnom izdanju i našalila se na račun kritika
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'Nova haljina za impresioniranje' - napisala je Mirta Šurjak ispod fotografije na kojoj pozira u elegantnoj plavoj haljini
| Foto: Instagram
'Nova haljina za impresioniranje' - napisala je Mirta Šurjak ispod fotografije na kojoj pozira u elegantnoj plavoj haljini |
Foto: Instagram
'Nova haljina za impresioniranje' - napisala je Mirta Šurjak ispod fotografije na kojoj pozira u elegantnoj plavoj haljini
| Foto: Instagram
Voditeljica se referirala na nedavne komentare kako je dva dana zaredom nosila istu haljinu
| Foto: Instagram
Bijelu, usku haljinu obukla je na Maraton lađa 8. kolovoza, a zatim i dan kasnije na Sinjsku alku
| Foto: Instagram
Sportska novinarka uvijek je besprijekorno dotjerana
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Svojim modnim odabirima oduvijek privlači poglede
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se tijekom karijere mijenjala
| Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
Foto Boris Scitar
Foto anicrobe
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ljubav prema novinarstvu naslijedila od majke Nade Šurjak koja je bila dugogodišnja urednica i voditeljica na HRT-u.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Mirta godinama radi kao sportska novinarka. Zbog posla se u jednom trenutku karijere preselila u Zagreb, a nakon što se vratila u rodni grad za sportsku redakciju HRT-a počela je najviše pratiti Hajduk.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Prije nekoliko godina ispričala je da je kao tinejdžerica imala problema s kilažom te da je smršavila čak 30 kilograma.
| Foto: IVC
Foto IVC
Foto IVC
Danas top formu održava vježbanjem. 'Ne prijem niti alkohol niti crnu kavu, ne pušim, meso ne jedem već 15 godina', ispričala nam je 2020.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Tada nam je govorila i o estetskim korekcijama.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
'Ako netko osjeća nesigurnost, zašto ne? Mene više brinu količine botoksa koje žene stavljaju u lice i onda se potpuno deformiraju. To čak ni nisu plastične operacije. I odgovorit ću onima koji na društvenim mrežama pišu da sam puna botoksa. Nemam botoks u svome licu', rekla je.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
'Jedino što sam korigirala je nos, i toga se ne stidim. Bio je kriv, i to mi je smetalo', ispričala je prije nekoliko godina za Hercegovina.info
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto VASILIS VERVERIDES/MOTION TEAM
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija