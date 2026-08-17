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FOTO Nakon kritika na račun haljine, Mirta oduševljava: Pogledajte elegantno izdanje

Nakon što su komentatori na Facebooku nedavno primijetili kako je Mirta Šurjak dva dana za redom nosila istu haljinu, voditeljica je objavila fotografiju u još jednom elegantnom izdanju i našalila se na račun kritika
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FOTO Nakon kritika na račun haljine, Mirta oduševljava: Pogledajte elegantno izdanje
'Nova haljina za impresioniranje' - napisala je Mirta Šurjak ispod fotografije na kojoj pozira u elegantnoj plavoj haljini | Foto: Instagram
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'Nova haljina za impresioniranje' - napisala je Mirta Šurjak ispod fotografije na kojoj pozira u elegantnoj plavoj haljini | Foto: Instagram
Komentari 0

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