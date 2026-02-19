FOTO Nakon što mu je brat Andrew uhićen, kralj Charles otišao je na modnu reviju

Kralj Charles zasigurno nije prva osoba koju biste zamislili u prvom redu pokraj Stelle McCartney na London Fashion Weeku. Osobito nakon što mu je danas uhićen brat Andrew. No kralj je ipak odlučio odraditi svoju dužnost
Nakon uhićenja njegova brata Andrewa, kralj Charlesa bilo je posljednje lice koje se očekivalo u prvom redu na London Fashion Weeku. Ipak, monarh se pojavio na reviji britansko-nigerijske dizajnerice Tolu Coker, privukavši veliku pažnju javnosti.
Unatoč nezgodnom trenutku, kralj je odlučio ispuniti svoje unaprijed planirane kraljevske dužnosti. Njegov dolazak imao je jasan cilj - podržati mlade dizajnere i inicijative koje promiču održivu modu.
Kroz svoju zakladu The King’s Foundation, Charles već godinama pomaže mladima u učenju tradicionalnih zanata poput šivanja, veza i izrade šešira. Tijekom posjeta susreo se s britanskim obrtnicima i naučnicima u prostoru 180 Strand, jednom od središta modnog tjedna.
Kralj je poznat i po snažnoj podršci održivoj modi, pa se prije same revije sastao s dizajnerima koji promiču ekološki odgovornu proizvodnju. Tek nakon tih susreta zauzeo je svoje mjesto u prvom redu na prezentaciji, naglasivši važnost teme koja mu je osobno bliska.
Tijekom revije monarh je sjedio između Stelle McCartney i izvršne direktorice British Fashion Councila Laure Weir. Prije samog početka razgledao je i McCartneyinu izložbu posvećenu održivim britanskim inovacijama.
Britanska dizajnerica nedavno je imenovana ambasadoricom Kraljeve inicijative za održiva tržišta, a na izložbi su predstavljeni materijali poput alternativa perju i šljokice bez plastike. Time je dodatno naglašena Charlesova dugogodišnja predanost održivoj modi.
Kralj Charles nije prvi monarh koji je sjeo u prvi red na London Fashion Weeku. Kraljica Elizabeta II. to je učinila 2018. godine, kada je uz Annu Wintour pratila reviju Richarda Quinna.
Tom je prilikom mladom dizajneru uručila i inauguralnu nagradu Queen Elizabeth II Award for British Design. Taj je trenutak ostao zapamćen kao povijesni spoj britanske monarhije i suvremene mode.
