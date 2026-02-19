Obavijesti

FOTO Nakon što mu je brat Andrew uhićen, kralj Charles otišao je na modnu reviju

Kralj Charles zasigurno nije prva osoba koju biste zamislili u prvom redu pokraj Stelle McCartney na London Fashion Weeku. Osobito nakon što mu je danas uhićen brat Andrew. No kralj je ipak odlučio odraditi svoju dužnost
Nakon uhićenja njegova brata Andrewa, kralj Charlesa bilo je posljednje lice koje se očekivalo u prvom redu na London Fashion Weeku. Ipak, monarh se pojavio na reviji britansko-nigerijske dizajnerice Tolu Coker, privukavši veliku pažnju javnosti. | Foto: Isabel Infantes/REUTERS
