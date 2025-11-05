FOTO Nandi iz 'Savršenog' objavila fotke s putovanja, ali nitko ne gleda znamenitosti

Nandi Uzelac (32) javnosti je postala poznata kad je sudjelovala u prvoj sezoni "Gospodina Savršenog", gdje se borila za srce Gorana Jureneca. Iako joj to nije pošto za rukom, nakon showa stekla je popularnost na društvenim mrežama, a radila je kao urednica i novinarka nekoliko emisija na TV Jadranu.

Sada je Nandi uspjela pronaći i malo vremena za odmor, a na svom Facebook profilu otkrila je kako uživa u Belgiji.

"Ako vas ikad život dovede u priliku ne smijete zaobići ovaj preprepreprepreDIVNI grad GHENT. Ne mogu opisati ljepotu, boje, arhitekturu...", napisala je Nandi uz niz fotografija iz tog belgijskog grada. U prvi plan upale su Nandine bujne grudi te noge u kratkoj suknji.

Prije toga, Nendi je posjetila Nizozemsku i Luksemburg, a svoje pratitelje o tome redovito izvještava putem društvenih mreža.