FOTO Nandi iz 'Savršenog' objavila fotke s putovanja, ali nitko ne gleda znamenitosti

Foto: Facebook

Nandi Uzelac (32) postala je poznata kada se prijavila u prvu sezonu 'Gospodina Savršenog', a kasnije je na televiziji imala i svoju emisiju. Sada je otkrila kako uživa u putovanju, a očarao je belgijski Ghent

Nandi Uzelac (32) javnosti je postala poznata kad je sudjelovala u prvoj sezoni "Gospodina Savršenog", gdje se borila za srce Gorana Jureneca. Iako joj to nije pošto za rukom, nakon showa stekla je popularnost na društvenim mrežama, a radila je kao urednica i novinarka nekoliko emisija na TV Jadranu. 

Sada je Nandi uspjela pronaći i malo vremena za odmor, a na svom Facebook profilu otkrila je kako uživa u Belgiji.

"Ako vas ikad život dovede u priliku ne smijete zaobići ovaj preprepreprepreDIVNI grad GHENT. Ne mogu opisati ljepotu, boje, arhitekturu...", napisala je Nandi uz niz fotografija iz tog belgijskog grada. U prvi plan upale su Nandine bujne grudi te noge u kratkoj suknji.

Prije toga, Nendi je posjetila Nizozemsku i Luksemburg, a svoje pratitelje o tome redovito izvještava putem društvenih mreža. 

