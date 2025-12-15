FOTO Nećete vjerovati kakve je sve frizure Maja Šuput imala

Ako postoji domaća pjevačica koja je od frizure napravila pravi show, onda je to Maja Šuput. Njezina kosa već godinama nije samo kosa, nego i modni dodatak te scenski alat. Kratka, duga, ravna, kovrčava, plava, ružičasta, crna, vatreno crvena, kod Maje je sve moguće. I sve prolazi
Posebno je zanimljivo pratiti je u 'Supertalentu', gdje iz emisije u emisiju gotovo nikad ne vidimo isti look.
| Foto: Nova Tv
Foto: Nova Tv
| Foto: Nova Tv
Jednom se pojavi s dugom, glamuroznom kosom poput holivudske dive, drugi put s kratkom, razigranom frizurom, a nerijetko i u upečatljivim perikama.
| Foto: Nova Tv
Gledatelji se često pitaju: 'Je li to njezina prava kosa ili perika?', a odgovor je najčešće: 'Nije ni važno, jer efekt je postignut'.
| Foto: Instagram
Maja je kroz godine nosila pletenice, visoke i niske pundže, repove, valove, stroge ravne frizure, ali i potpuno otkačene varijante koje prkose pravilima.
| Foto: Instagram
U svemu tome važnu ulogu imaju frizeri i stilisti s kojima surađuje.
| Foto: Instagram
Oni joj mijenjaju perike, dodaju ekstenzije, skraćuju, produžuju, boje i transformiraju kosu ovisno o prigodi.
| Foto: Instagram
Svaki izlazak, svaka emisija i svaki nastup donosi novi stil.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
- Važne su mi i frizura i make-up, ali tu sjednem kao kofer na stolicu i drugi me srede. A moda mi je zanimljivija jer u jednoj haljini mogu izgledati drugačije, ovisno o tome kako se osjećam - rekla je nedavno za Story.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Sve je jasno kad pogledate Majine frizure.
