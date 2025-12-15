Obavijesti

KOSA KAO POTPIS

FOTO Nećete vjerovati kakve je sve frizure Maja Šuput imala

Ako postoji domaća pjevačica koja je od frizure napravila pravi show, onda je to Maja Šuput. Njezina kosa već godinama nije samo kosa, nego i modni dodatak te scenski alat. Kratka, duga, ravna, kovrčava, plava, ružičasta, crna, vatreno crvena, kod Maje je sve moguće. I sve prolazi
Posebno je zanimljivo pratiti je u 'Supertalentu', gdje iz emisije u emisiju gotovo nikad ne vidimo isti look. | Foto: Nova Tv
