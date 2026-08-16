FOTO Nekad je sve šokirala nastupima, a danas izgledom: Evo kako se mijenjala Madonna

Madonna Louise Ciccone jedna je od najpoznatijih i najutjecajnijih osoba u povijesti popularne glazbe. Tijekom karijere koja traje desetljećima izgradila je status svjetske zvijezde zahvaljujući glazbi, upečatljivim nastupima, neprestanim promjenama vlastitog imidža i spremnosti da pomiče društvene i umjetničke granice. Danas slavi 68. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Madonna je rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Bila je treće od šestero djece, a odrastala je u obitelji u kojoj je katolička vjera imala važnu ulogu. Religijski simboli kojima je bila okružena tijekom djetinjstva poslije će se često pojavljivati u njezinim pjesmama, videospotovima i scenskim nastupima.
| Foto: YouTube/screenshoot
Madonna je rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Bila je treće od šestero djece, a odrastala je u obitelji u kojoj je katolička vjera imala važnu ulogu. Religijski simboli kojima je bila okružena tijekom djetinjstva poslije će se često pojavljivati u njezinim pjesmama, videospotovima i scenskim nastupima.
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Foto: YouTube/screenshoot
Madonna je rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Bila je treće od šestero djece, a odrastala je u obitelji u kojoj je katolička vjera imala važnu ulogu. Religijski simboli kojima je bila okružena tijekom djetinjstva poslije će se često pojavljivati u njezinim pjesmama, videospotovima i scenskim nastupima.
| Foto: YouTube/screenshoot
Jedan od najtežih događaja njezina djetinjstva bila je smrt majke. Nakon borbe s rakom dojke, majka joj je umrla 1963., kada je Madonna imala samo pet godina. Taj je gubitak snažno utjecao na njezin karakter i kasniji odnos prema životu. Odrastajući bez majke, razvijala je naglašenu samostalnost i želju da se njezin glas čuje. Teško je prihvaćala i autoritet svoje pomajke Joan Gustafson te se postupno počela buniti protiv konzervativnog obiteljskog okruženja.
| Foto: YouTube/screenshoot
Istodobno je pokazivala veliku disciplinu i želju za uspjehom. Bila je odlična učenica, navijačica i predana plesačica. Njezin talent omogućio joj je stupendiju za studij plesa na Sveučilištu Michigan. Tijekom studija dobila je i priliku usavršavati se u New Yorku, a iskustvo profesionalnog plesa dodatno je učvrstilo njezinu odluku da umjetnost pretvori u životni poziv.
| Foto: YouTube/screenshoot
Krajem sedamdesetih napustila je studij i preselila se u New York kako bi izgradila profesionalnu plesnu karijeru. Kako bi mogla plaćati životne troškove, radila je različite poslove, među kojima su bili umjetničko poziranje i rad u ugostiteljstvu. Ubrzo se počela sve više zanimati za glazbu. Nakon upoznavanja glazbenika Dana Gilroya priključila se njegovu sastavu "Breakfast Club", najprije kao bubnjarica, a potom kao pjevačica. Sudjelovala je i u drugim glazbenim projektima prije nego što je početkom osamdesetih odlučila započeti samostalnu karijeru.
| Foto: Screenshot Youtube
Prekretnica se dogodila 1982. godine, kada je pjesma "Everybody" postala uspješna na ljestvicama. Godinu poslije objavljen je njezin debitantski album "Madonna", na kojem su se našli hitovi "Borderline", "Lucky Star" i "Holiday". Osim glazbom, publiku je privukla prepoznatljivim stilom odijevanja. Mlade obožavateljice počele su oponašati njezine mrežaste čarape, čipku, rukavice bez prstiju i velike križeve.
| Foto: Instagram/Madonna
Pravi proboj dogodio se albumom "Like a Virgin" iz 1984. godine. Naslovna pjesma postala je jedan od njezinih najvećih hitova, a velik uspjeh ostvarila je i pjesma "Material Girl". Madonna se istodobno okušala na filmu, među ostalim u filmu "Desperately Seeking Susan", dok su pjesme "Into the Groove" i "Crazy for You" dodatno učvrstile njezin položaj među najvećim pop-zvijezdama desetljeća.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Sljedeće godine donijele su niz uspješnih albuma i pjesama. "True Blue", "Like a Prayer" i drugi projekti pokazali su njezinu sposobnost stalnog mijenjanja glazbenog izraza. Posebno snažne reakcije izazvao je videospot za pjesmu "Like a Prayer", u kojem je povezala religijsku simboliku, seksualnost i teme međurasnih odnosa. Kontroverza je bila toliko velika da je Pepsi odustao od suradnje s njom, ali je pozornost javnosti istodobno dodatno povećala njezinu popularnost.
| Foto: Duncan Raban/PRESS ASSOCIATION
Madonna je tijekom karijere pokazala da želi imati kontrolu ne samo nad svojim nastupima nego i nad poslovnom stranom glazbene industrije. Početkom devedesetih sudjelovala je u osnivanju diskografske kuće Maverick Records. Istodobno je nastavila provocirati javnost projektima poput dokumentarnog filma "Truth or Dare", knjige "Sex" i albuma "Erotica". Njezino otvoreno bavljenje seksualnošću izazivalo je kritike, ali je također učvrstilo njezin položaj umjetnice koja odbija prihvatiti tradicionalna očekivanja o tome kako bi se žena u popularnoj kulturi trebala ponašati.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Velik uspjeh ostvarila je i kao glumica. Godine 1996. nastupila je u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Evita", u kojoj je utjelovila Evu Perón. Za svoju je izvedbu osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu u komediji ili mjuziklu. Film je pokazao drukčiju stranu njezina talenta i postao jedna od najvažnijih filmskih uloga u njezinoj karijeri.
| Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION
Krajem devedesetih ponovno je značajno promijenila svoj glazbeni smjer. Album "Ray of Light" iz 1998. spojio je elektroničku glazbu s introspektivnijim i duhovnijim temama te joj donio velik uspjeh kod publike i kritike. Uslijedio je album "Music" 2000., kojim je nastavila istraživati elektroničku i plesnu glazbu. Tijekom sljedećih godina objavila je albume poput "American Life", "Confessions on a Dance Floor" i "Hard Candy", a njezine koncertne turneje ostvarivale su iznimne komercijalne rezultate.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Madonna se nije ograničila samo na glazbu. Pisala je knjige za djecu, bavila se filmom i režijom te razvijala različite poslovne projekte. Godine 2008. "Forbes" ju je proglasio najbogatijom glazbenicom na svijetu. Njezina financijska moć proizlazila je ne samo iz prodaje glazbe nego i iz koncertnih turneja, poslovnih suradnji i drugih projekata.
| Foto: Madonna/Instagram
Album "MDNA" objavila je 2012., a prateća turneja ponovno je pokazala koliko njezini nastupi mogu izazvati pozornost i kontroverze. Madonna je tijekom koncerata otvoreno govorila i o društvenim pitanjima, uključujući prava LGBT osoba. Nekoliko godina poslije objavila je "Rebel Heart", album čije su stvaranje obilježila neovlaštena internetska curenja pjesama. Unatoč problemima, projekt je pokazao njezinu želju da ostane relevantna i surađuje s novim generacijama glazbenika i producenata.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
Godine 2019. predstavila je svoj četrnaesti studijski album "Madame X". Za taj je projekt osmislila lik tajanstvene agentice koja mijenja identitete, putuje svijetom i bori se za slobodu. Jedan od prvih singlova bio je "Medellín", snimljen u suradnji s kolumbijskim pjevačem Malumom.
| Foto: ROAD, NALG
Njezin privatni život također je desetljećima privlačio pozornost javnosti. Od 1985. do 1989. bila je u braku s glumcem Seanom Pennom, a 2000. udala se za britanskog redatelja Guya Ritchieja, od kojega se razvela 2008. Majka je biološke i posvojene djece. Posebnu medijsku pozornost izazvali su postupci posvajanja djece iz Malavija, koji su bili popraćeni pravnim i društvenim raspravama.
| Foto: Instagram/Madonna
Ljubila je Tupaca Shakura, Warrena Beattyja, Dennisa Rodmana i Alexa Rodrigueza. Posljednjih godina partneri su joj puno mlađi od nje, što je također u javnosti izazivala kontroverze.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Posljednjih godina Madonna je i dalje u središtu kontroverzi, no zbog svoga izgleda. U nekoliko navrata obožavatelji su joj prigovarali zbog očitih estetskih zahvata te nastupa koji za neke "nisu primjereni njezinim godinama".
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Madonna je često isticala kako je njezin najkontroverzniji čin jednostavno to što i dalje traje. Javnost i mediji tijekom godina neprestano su propitivali njezino otvoreno izražavanje seksualnosti, modne odabire i estetske zahvate, osobito dok "nastavlja karijeru u industriji opsjednutoj mladošću".
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA
Foto Instagram/Madonna
Foto KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE N
Foto KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE N
Foto Pilar Olivares
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE N
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Lionel Hahn
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto Instagram/Madonna
Foto Screenshot
Foto Dennis Van Tine/PRESS ASSOCIATIO
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid
Foto Brendan McDermid