FOTO Nekad je sve šokirala nastupima, a danas izgledom: Evo kako se mijenjala Madonna

Krajem sedamdesetih napustila je studij i preselila se u New York kako bi izgradila profesionalnu plesnu karijeru. Kako bi mogla plaćati životne troškove, radila je različite poslove, među kojima su bili umjetničko poziranje i rad u ugostiteljstvu. Ubrzo se počela sve više zanimati za glazbu. Nakon upoznavanja glazbenika Dana Gilroya priključila se njegovu sastavu "Breakfast Club", najprije kao bubnjarica, a potom kao pjevačica. Sudjelovala je i u drugim glazbenim projektima prije nego što je početkom osamdesetih odlučila započeti samostalnu karijeru. | Foto: Screenshot Youtube