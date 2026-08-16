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KRALJICA POPA I KONTROVERZI

FOTO Nekad je sve šokirala nastupima, a danas izgledom: Evo kako se mijenjala Madonna

Madonna Louise Ciccone jedna je od najpoznatijih i najutjecajnijih osoba u povijesti popularne glazbe. Tijekom karijere koja traje desetljećima izgradila je status svjetske zvijezde zahvaljujući glazbi, upečatljivim nastupima, neprestanim promjenama vlastitog imidža i spremnosti da pomiče društvene i umjetničke granice. Danas slavi 68. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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FOTO Nekad je sve šokirala nastupima, a danas izgledom: Evo kako se mijenjala Madonna
Madonna je rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Bila je treće od šestero djece, a odrastala je u obitelji u kojoj je katolička vjera imala važnu ulogu. Religijski simboli kojima je bila okružena tijekom djetinjstva poslije će se često pojavljivati u njezinim pjesmama, videospotovima i scenskim nastupima. | Foto: YouTube/screenshoot
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Madonna je rođena 16. kolovoza 1958. u Bay Cityju u Michiganu. Bila je treće od šestero djece, a odrastala je u obitelji u kojoj je katolička vjera imala važnu ulogu. Religijski simboli kojima je bila okružena tijekom djetinjstva poslije će se često pojavljivati u njezinim pjesmama, videospotovima i scenskim nastupima. | Foto: YouTube/screenshoot
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