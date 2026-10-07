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IZNENADIT ĆE VAS!

FOTO Neki izgledaju potpuno različito: Znate li koje svjetske zvijezde imaju blizanca?

Kada pomislimo na slavne blizance, mnogima su prve na pameti Mary-Kate i Ashley Olsen. Ipak, one nisu jedine zvijezde koje su odrastale uz brata ili sestru blizanca. Dok su neki poznati blizanci toliko slični da ih je gotovo nemoguće razlikovati, drugi su dvojajčani i izgledom se toliko razlikuju da malo tko na prvi pogled može pretpostaviti da su blizanci. U svijetu showbiza krije se iznenađujuće mnogo poznatih osoba koje imaju blizanca, a neka bi vas imena mogla itekako iznenaditi.
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Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville". | Foto: Nathan Denette
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Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville". | Foto: Nathan Denette
Komentari 1

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