FOTO Neki izgledaju potpuno različito: Znate li koje svjetske zvijezde imaju blizanca?

Kada pomislimo na slavne blizance, mnogima su prve na pameti Mary-Kate i Ashley Olsen. Ipak, one nisu jedine zvijezde koje su odrastale uz brata ili sestru blizanca. Dok su neki poznati blizanci toliko slični da ih je gotovo nemoguće razlikovati, drugi su dvojajčani i izgledom se toliko razlikuju da malo tko na prvi pogled može pretpostaviti da su blizanci. U svijetu showbiza krije se iznenađujuće mnogo poznatih osoba koje imaju blizanca, a neka bi vas imena mogla itekako iznenaditi.
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Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville".
| Foto: Nathan Denette
Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville".
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Foto: Nathan Denette
Glumci Aaron i Shawn Ashmore nerijetko zbunjuju fanove jer su identični blizanci. Shawn se proslavio u franšizi "X-Men", dok je Aaron najpoznatiji po seriji "Smallville".
| Foto: Nathan Denette
Braća su zajedno radila i pred kamerama, a nerijetko se natječu za iste uloge. U intervjuima se Aaron šalio kako jedva čeka da Shawn odbije neku ulogu kako bi mogla pripasti njemu. Danas inače slave 47. rođendan.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Michael Kutcher brat je blizanac slavnoga glumca Ashtona Kutchera.
| Foto: Screenshot celebrities ninemsn.au
Michael je rođen s cerebralnom paralizom zbog koje je imao niz problema u životu, no slavni brat uvijek ga je branio. Kada je Ashton o tome javno progovorio, Michael se naljutio, no kasnije je shvatio da je to najbolje što mu se dogodilo u životu.
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Danas je Michael sretno oženjen i javno predstavlja Cerebral Palsy Foundation i savjetnik za aplikaciju koja pomaže obiteljima pronaći pomoć za članove obitelji s invaliditetom.
| Foto: Twitter/Jeremy Meeks
Scarlett Johansson je jedna od najvećih zvijezda Hollywooda danas, a rijetki znaju da ima brata blizanca Huntera.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Hunter je karijeru posvetio radu za opće dobro i političkom aktivizmu te ga svjetla reflektora ne zanimaju. Ipak, slavnu sestru je u nekoliko navrata pratio na crvenim tepisima te se pojavio u filmu "Manny & Lo".
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Mary-Kate i Ashley Olsen čitav su život pred kamerama, a vjerojatno su i među najpoznatijim blizankama glumicama na svijetu. Karijeru su započele ulogom Michelle Tanner u "Punoj kući" koju su zajedno odglumile.
| Foto: YouTube screenshot
Nakon "Pune kuće" pokrenule su vlastito carstvo filmova kojima su osvajale generacije, no u jednom trenutku su samo napustile svijet glume kako bi s posvetile modnom dizajnu. Posljednjih godina rijetko daju intervjue te sve detalje o privatnom životu drže dalje od očiju javnosti.
| Foto: Gary Gershoff
Oskarovac Rami Malek osvojio je svijet ulogama u seriji "Mr. Robot" i filmu "Bohemian Rhapsody", no njegov brat blizanac odabrao je drugačiji put.
| Foto: Gary Mitchell/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Sami Malek je nastavnik u školi, a Rami mu je jednojajčani blizanac. Jednom je prilikom ispričao kako ga je brat spasio u školskoj predstavi, u kojoj je umjesto njega otišao na pozornicu i dobio dobru ocjenu, a gotovo nitko nije ni primijetio da su se zamijenili.
| Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com
Cole Sprouse još je kao dječak glumio u kultnim "Prijateljima" te su ga svi znali kao Rossova sina Bena, a glumom se odmalena bavio i njegov identični blizanac, Dylan.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Proslavili su se Disneyjevim naslovom "The Suite Life of Zack & Cody", no onda su karijeru stavili na pauzu kako bi studirali na Sveučilištu New York.
| Foto: DPA/Pixsell
Nakon povratka na scenu imali su drugačije puteve. Cole je nastavio uspješnim ulogama te je utjelovio Jugheada Jonesa u seriji "Riverdale", dok se Dylan fokusirao na nezavisne filmove i kazališnu scenu.
| Foto: PA/Pixsell
Gisele Bündchen jedna je od najpoznatijih manekenki na svijetu, a najbolja prijateljica i poslovna suradnica joj je sestra blizanka Patricia.
| Foto: Gisele Bundchen Instagram
Gisele i Patricia su dvojajčane blizanke rođene u samo pet minuta razlike, a manekenka se na Instagramu nekoliko puta pohvalila da ima veliku sreću što joj je sestra ujedno i najbolja prijateljica. Patricia je inače menadžerica svoje sestre.
| Foto: Gisele Bundchen Instagram
Vin Diesel također ima dvojajčanog blizanca, Paula. Nekoliko puta je o njemu pisao na Instagramu, gdje je objavio i zajedničke fotografije.
| Foto: JXA/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Braća si nimalo ne nalikuju, no zanimljivo je da oboje rade u Hollywoodu. Dok je Vin poznati glumac, Paul radi s druge strane kamere kao producent.
| Foto: Vin Diesel/Instagram
Charles i Max Carver proslavili su se kao vukodlaci u MTV-evoj seriji "Teen Wolf" u kojoj su glumili Ethana i Aidena.
| Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION
Među zapaženijim ulogama im je ona u seriji "Kućanice". Utjelovili su djecu Lynette Scavo (Felicity Huffman).
| Foto: Max Carver/Instagram
Alanis Morissette je legendarnim albumom "Jagged Little Pill" osvojila glazbeni svijet sredinom 90-ih godina te se etablirala kao jedna od najznačajnijih glazbenica svoga vremena, a malo je poznato da ima dvojajčanog blizanca.
| Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Wade Morissette također se bavi glazbom te ima svoj bend, no karijeru je više usmjerio vježbanju. Instruktor je joge, a sudeći po komentarima na Instagramu, ostvario je utjecajnu karijeru na tom polju.
| Foto: Instagram
Suprug Heidi Klum inače je član njemačkog benda Tokio Hotel, u kojem svira s blizancem Billom Kaulitzem.
| Foto: Felix Hörhager/DPA
Identični blizanci proslavili su se sredinom 2000-ih hitom kojim su osvojili svijet, no njeguju potpuno drugačiji stil.
| Foto: Annette Riedl/DPA
Jednojajčani blizanci Matt i Ross Duffer kreativni su dvojac koji stoji iza hit serije "Stranger Things".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ideju serije imali su dugo, a prije nego što su postigli dogovor s Netflixom, odbilo ih je čak 15 studija.
| Foto: Regina Wagner/Geisler-Fotopress
Joel i Benji Madden su kao frontmen i glavni gitarist pop punk benda Good Charlotte osvojili glazbenu srenu na prijelazu milenija hitom "Lifestyles of the Rich & Famous".
| Foto: ETHAN CAIRNS
Česti su gosti i showbiz rubrika zbog svojih životnih družica. Joel Madden u braku je s Nicole Richie od 2010. godine, dok je Benji suprug glumice Cameron Diaz.
| Foto: Hubert Boesl/DPA