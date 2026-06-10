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FOTO Nema šanse da ona ima 61 godinu! Elizabeth Hurley stasom može posramiti i upola mlađe

Elizabeth Hurley proslavila se kao glumica i manekenka, a posljednjih godina pažnju javnosti izaziva svojom nevjerojatnom figurom. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
FOTO Nema šanse da ona ima 61 godinu! Elizabeth Hurley stasom može posramiti i upola mlađe
Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. godine u Basingstokeu, u engleskoj grofoviji Hampshire, kao srednje dijete učiteljice Angele Mary i vojnog časnika Roya Leonarda. Još od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost i ples te je pohađala satove baleta s nadom da će jednoga dana postati profesionalna plesačica. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
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Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. godine u Basingstokeu, u engleskoj grofoviji Hampshire, kao srednje dijete učiteljice Angele Mary i vojnog časnika Roya Leonarda. Još od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost i ples te je pohađala satove baleta s nadom da će jednoga dana postati profesionalna plesačica. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
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