FOTO Nema šanse da ona ima 61 godinu! Elizabeth Hurley stasom može posramiti i upola mlađe

Elizabeth Hurley proslavila se kao glumica i manekenka, a posljednjih godina pažnju javnosti izaziva svojom nevjerojatnom figurom. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. godine u Basingstokeu, u engleskoj grofoviji Hampshire, kao srednje dijete učiteljice Angele Mary i vojnog časnika Roya Leonarda. Još od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost i ples te je pohađala satove baleta s nadom da će jednoga dana postati profesionalna plesačica.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. godine u Basingstokeu, u engleskoj grofoviji Hampshire, kao srednje dijete učiteljice Angele Mary i vojnog časnika Roya Leonarda. Još od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost i ples te je pohađala satove baleta s nadom da će jednoga dana postati profesionalna plesačica.
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Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Elizabeth Jane Hurley rođena je 10. lipnja 1965. godine u Basingstokeu, u engleskoj grofoviji Hampshire, kao srednje dijete učiteljice Angele Mary i vojnog časnika Roya Leonarda. Još od najranije dobi pokazivala je interes za umjetnost i ples te je pohađala satove baleta s nadom da će jednoga dana postati profesionalna plesačica.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Međutim, tijekom tinejdžerskih godina njezini su se interesi promijenili pa ju je privukla punk rock glazbena scena. Zbog loših školskih rezultata izbačena je iz škole, nakon čega se jedno vrijeme posvetila hipijevskom načinu života.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Svoju filmsku karijeru započela je 1987. godine u antologijskom filmu "Aria". Uslijedile su nove uloge, a širu pozornost privukla je nastupom uz Wesleyja Snipesa u akcijskoj drami "Passenger 57" iz 1992. godine.
| Foto: Facebook/screenshot
Ipak, najveći uspjeh ostvarila je 1997. kada je utjelovila zavodljivu špijunku Vanessu Kensington u kultnoj komediji "Austin Powers: International Man of Mystery". Dvije godine poslije pojavila se u filmu "EDtv", a 2000. godine odigrala je jednu od svojih najzapaženijih uloga, utjelovivši samog Vraga u crnoj komediji "Bedazzled", gdje je glumila uz Brendana Frasera.
| Foto: Facebook/screenshot
Iako je ostvarila brojne filmske uloge, neke od njezinih najprepoznatljivijih televizijskih nastupa ostvarila je kasnije u karijeri. Godine 2011. pridružila se glumačkoj postavi pete sezone serije "Gossip Girl", u kojoj je igrala moćnu medijsku mogulicu Dianu Payne. Od 2015. godine tumačila je lik kraljice Helene u seriji "The Royals", koja prikazuje izmišljenu priču o suvremenoj kraljevskoj obitelji u Londonu.
| Foto: Facebook/screenshot
Osim glumačke karijere, Elizabeth Hurley izgradila je i uspješnu karijeru modela. Sudjelovala je u brojnim reklamnim i modnim kampanjama za poznate brendove poput Jordachea, Got Milk?, Monsoona i Lancela, a čak se tri puta pojavila na naslovnici britanskog izdanja časopisa Vogue. Njezina najznačajnija suradnja započela je sredinom 1990-ih kada je, s 29 godina, postala zaštitno lice kozmetičke kuće Estée Lauder.
| Foto: Instagram/
Hurley često ističe kako upravo dugogodišnja suradnja s ovom kozmetičkom tvrtkom smatra jednim od razloga svojeg mladolikog izgleda. U jednom intervjuu 2017. godine izjavila je da je tijekom više od dva desetljeća imala na raspolaganju velik izbor proizvoda za njegu kože i šminke iz asortimana Estée Laudera te da zbog toga nije imala izgovor zanemarivati njegu kože. Posebno naglašava važnost redovitog hidratiziranja i pravilne njege kože, što preporučuje svim ženama.
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Ni njezin privatni život nije prolazio nezapaženo. Čak 13 godina bila je u vezi s glumcem Hughom Grantom, a ostala je uz njega i tijekom njegova poznatog skandala iz 1995. godine povezanog s prostitucijom. Unatoč tome, njihov je prekid 2000. godine protekao u prijateljskim odnosima.
| Foto: Instagram/
Godinu dana poslije kratko je bila u vezi s američkim poduzetnikom Steveom Bingom, s kojim je dobila svoje jedino dijete, sina Damiena Charlesa Hurleyja, rođenog 2002. godine. Bing je u početku poricao očinstvo, no test očinstva kasnije je potvrdio da je Damien doista njegov sin.
| Foto: Instagram/Elizabeth Hurley
Godine 2002. započela je vezu s poslovnim čovjekom iz tekstilne industrije Arunum Nayarom. Njihova ljubav okrunjena je brakom 2007. godine na raskošnoj ceremoniji održanoj u engleskom dvorcu, no nekoliko godina kasnije uslijedili su razlaz i razvod, koji je službeno okončan 2011. Iste godine nakratko se zaručila za bivšeg australskog igrača kriketa Shanea Warnea, ali su 2013. godine odlučili prekinuti svoju vezu.
| Foto: Instagram/
Elizabeth Hurley bliska je prijateljica Davida i Victorije Beckham te ima posebnu ulogu u njihovoj obitelji kao kuma njihovim sinovima Brooklynu i Romeu. Zanimljivo je i da je kum njezina sina Damiena upravo Hugh Grant, s kojim je unatoč prekidu ostala u vrlo dobrim odnosima.
| Foto: Instagram/
Hurley i zvijezda country glazbe Billy Ray Cyrus u ljubavnoj su vezi koja je posljednjih mjeseci iznenadila mnoge obožavatelje i medije. Par je svoju romansu neočekivano obznanio na Uskrs prošle godine, kada su zajedničkom objavom privukli veliku pozornost javnosti. Nakon toga zajedno su se pojavili na nekoliko crvenih tepiha i prisustvovali brojnim važnim društvenim događanjima.
| Foto: Instagram
Njihovo poznanstvo započelo je sasvim slučajno tijekom snimanja božićnog filma "Christmas in Paradise" 2022. godine. Iako su tada ostvarili prijateljski odnos, ljubavna iskra planula je tek nekoliko godina kasnije.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Prema dostupnim informacijama, Elizabeth Hurley javila se Billyju Rayu Cyrusu kako bi provjerila kako se nosi s teškim razdobljem nakon razvoda od bivše supruge Firerose 2024. godine, a upravo je taj kontakt prerastao u ljubavnu vezu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto /Instagram
Foto PLANET PHOTOS
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Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Doug Peters
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto instagram
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Instagram/Elizabeth Hurley
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION