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UŽIVA NA ODMORU

FOTO Oprez, jako, jako vruće! Emily Ratajkowski plesala je u tangicama, a skinula se i gola!

Slavna manekenka Emily Ratajkowski podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako je protekao njezin srpanj. Među brojnim fotkama i snimkama su i one na kojima je potpuno gola
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FOTO Oprez, jako, jako vruće! Emily Ratajkowski plesala je u tangicama, a skinula se i gola!
Minijaturni bikini, tangice i jedna fotka na kojoj je potpuno gola... Tako je prošao srpanj ljepotice Ratajkowski, a sve je podijelila na svojim mrežama.  | Foto: instagram
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Minijaturni bikini, tangice i jedna fotka na kojoj je potpuno gola... Tako je prošao srpanj ljepotice Ratajkowski, a sve je podijelila na svojim mrežama.  | Foto: instagram
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