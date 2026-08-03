UŽIVA NA ODMORU
FOTO Oprez, jako, jako vruće! Emily Ratajkowski plesala je u tangicama, a skinula se i gola!
Slavna manekenka Emily Ratajkowski podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako je protekao njezin srpanj. Među brojnim fotkama i snimkama su i one na kojima je potpuno gola
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Minijaturni bikini, tangice i jedna fotka na kojoj je potpuno gola... Tako je prošao srpanj ljepotice Ratajkowski, a sve je podijelila na svojim mrežama. |
Foto: instagram