FOTO Nestašna bogatašica se proslavila seksi snimkom, evo i koje je slavne frajere ljubila

Nasljednica hotelskog carstva Paris Hilton proslavila se 2003. godine kada je u javnost procurila njezina seksi snimka, nakon čega je pokrenula glumačku karijeru. Objavila je nekoliko knjiga, pojavila se u brojnim serijama, a imala je i vlastite projekte. Medijske stupce puni gotovo čitav život, a poznata bogatašica danas slavi 45. rođendan.
2019 FN Achievement Awards - New York
Paris Hilton rođena je u New Yorku 17. veljače 1981. godine kao najstarije dijete poduzetnika Richarda Hiltona. Skupa sa sestrom Nicky i braćom Barronom i Conradom, Paris je nasljednica golemoga hotelskog carstva. | Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
