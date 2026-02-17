FOTO Nestašna bogatašica se proslavila seksi snimkom, evo i koje je slavne frajere ljubila

Nasljednica hotelskog carstva Paris Hilton proslavila se 2003. godine kada je u javnost procurila njezina seksi snimka, nakon čega je pokrenula glumačku karijeru. Objavila je nekoliko knjiga, pojavila se u brojnim serijama, a imala je i vlastite projekte. Medijske stupce puni gotovo čitav život, a poznata bogatašica danas slavi 45. rođendan.
Paris Hilton rođena je u New Yorku 17. veljače 1981. godine kao najstarije dijete poduzetnika Richarda Hiltona. Skupa sa sestrom Nicky i braćom Barronom i Conradom, Paris je nasljednica golemoga hotelskog carstva.
Paris je bila model još kada je bila dijete, a zbog majke i bake te njihovih želja odrasla je pred kamerama. Tijekom djetinjstva selila se iz jednog luksuznog doma u drugi. Nerijetko se s obitelji selila na relaciji New York - Los Angeles.
Paris i Nicky Hilton su još od srednje škole bile česte gošće popularnih tuluma te su nerijetko pozirale na crvenom tepihu.
Slavna bogatašica jedno je vrijeme htjela biti manekenka te je potpisala ugovor s agencijom Donalda Trumpa 2000. godine. Pozirala je za kampanje poznatih dizajnera kao što su Christian Dior i Tommy Hilfiger.
Mediji su je 2001. proglasili "it" djevojkom New Yorka zbog raskalašenog stila života te vezama s poznatim frajerima kao što je Leonardo DiCaprio. Godinama nije mogla isprati ljagu sa svoga imena zbog opisa u medijima u to vrijeme.
Seksi video koji je snimila s bivšim dečkom Rickom Salomonom u javnost je procurio 2003. godine. Na sudu je kasnije dobila odštetu od 400.000 dolara te je komentirala kako nikada nije imala namjeru da netko osim njih dvoje tu snimku pogleda.
S prijateljicom Nicole Richie pokrenula je show "The Simple Life" koji se pokazao punim pogotkom. Godinama je gostovala u velim filmovima i serijama, a osim glumom bavila se i glazbom. Prvi album objavila je 2006. za vlastitu diskografsku kuću.
Prije 20 godina bila je meta medija i zbog ljubavnog života. Zaruke s bogatim nasljednikom Parisom Lastisom iz Grčke objavila je u svibnju 2005., no prekinuli su pet mjeseci nakon. Poslije njega ljubila je još jednog bogatog Grka, Stavrosa Niarchosa.
Iako joj je poslovno karijera išla uzlaznom putanjom, tulumarenje je uzelo danak, a paparazzi su nerijetko pratili nju i prijateljice poput Britney Spears i Lindsay Lohan u njihovim avanturama.
U rujnu 2006. uhićena je zbog vožnje pod utjecajem alkohola te je osuđena na 45 dana zatvora. U zatvor je otišla odmah nakon dodjela MTV Movie nagrada, no iza rešetaka je bila tri dana te je ostatak kazne odradila u kućnom pritvoru.
Mediji su dugo pratili njezin privatni život, a zaručena je bila i za Benjija Maddena, gitarista grupe Good Charlotte i današnjeg supruga Cameron Diaz. Paris i Benji zaruke su razvrgnuli nakon pola godine.
U reality seriji "The World According to Paris" prikazala je vezu s poduzetnikom Cyjem Waitsom. Turbulentni odnos bio je prepun partijanja, problema s policijom i drogama, a prekinuli su nakon godine dana.
Paris Hilton bila je i DJ-ica, a tu karijeru pokrenula je 2012. u Brazilu. Pokrenula je nekoliko linija parfema, nakita i odjeće, a imala je i kulinarski show na YouTubeu.
Za poduzetnika Cartera Reuma udala se u prosincu 2019. godine, a par ima sina i kćer.
U nastavku galerije pogledajte kako se Paris Hilton mijenjala.
