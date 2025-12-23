Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLAVI 58. ROĐENDAN

FOTO Nestašna prva dama Carla Bruni ima komplicirani ljubavni život: Evo kako se mijenjala...

Bivša francuska prva dama Carla Bruni medijske je stupce punila i puno prije braka s Nicolasom Sarkozyjem. Pjevačica i manekenka dugi je niz godina bila u centru pažnje medija. Danas slavi 58. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala.
78. Cannes International Film Festival
Carla Bruni je rođena 23. prosinca 1967. u talijanskom Torinu, a na modnim pistama je od svoje 19. godine. | Foto: Stefanie Rex/DPA
1/34
Carla Bruni je rođena 23. prosinca 1967. u talijanskom Torinu, a na modnim pistama je od svoje 19. godine. | Foto: Stefanie Rex/DPA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025