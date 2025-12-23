FOTO Nestašna prva dama Carla Bruni ima komplicirani ljubavni život: Evo kako se mijenjala...

Bivša francuska prva dama Carla Bruni medijske je stupce punila i puno prije braka s Nicolasom Sarkozyjem. Pjevačica i manekenka dugi je niz godina bila u centru pažnje medija. Danas slavi 58. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala.
Carla Bruni je rođena 23. prosinca 1967. u talijanskom Torinu, a na modnim pistama je od svoje 19. godine.
Surađivala je s poznatim brendovima kao što su Dior, Givenchy, Chanel, Versace, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne i brojni drugi.
Zahvaljujući svom izgledu i odlučnosti vrlo brzo je postala jedna od najplaćenijih manekenki 90-ih godina te je zarađivala preko sedam milijuna dolara godišnje.
Ljubila je Erica Claptona i Micka Jaggera, a njezin ljubavni život i danas je tema svjetskih medija.
Prije nego što se udala za Nicolasa Sarkozyja, našla se u ljubavnom trokutu s profesorom Raphaëlom Enthovenom i njegovim ocem, Jeanom-Paulom Enthovenom.
Tabloidi su pisali kako je bila ljubavnica njegovom ocu prije nego što je prohodala s Raphaelom, no kasnije je u intervjuima pričala kako je s Jeanom-Paulom otišla na nekoliko spojeva te da nikada nisu bili ljubavnici.
S druge strane, tvrdila je da je Raphaël već bio u postupku razvoda od bivše supruge kada su se spetljali, pošto su joj pripisivali da je ona kriva za raspad njihova braka. Carla i Raphaël su 2001. godine dobili sina Aureliana, a razišli su se 2007. te su ostali u dobrim odnosima.
Nicolasa Sarkozyja je upoznala 2007. godine nedugo nakon što je okončala svoju vezu s Enthovenom, a on je malo prije toga finalizirao svoju rastavu. Nakon kratke romanse vjenčali su se u veljači 2008. godine u Parizu. Sarkozyju je to treći brak, dok je bivša manekenka tada prvi put uplovila u bračnu luku.
Kao francuska prva dama pratila je supruga na službenim putovanjima, što su svjetski mediji uvijek objeručke prihvaćali. Par je bio pod budnim okom paparazza čitavu njegovu političku karijeru, a kćer Giuliju dobili su 2011. godine.
Ipak, nije sve prošlo tako glatko. Uoči jednog službenog posjeta francuskog predsjednika i prve dame Ujedinjenom Kraljevstvu, aukcijska kuća je fotografiju na kojoj pozira gola prodala za 91.000 dolara. Kasnije je istu fotografiju jedna dizajnerska kuća iskoristila kako bi prodali što više torbi, no Bruni ih je tužila. Radi se o fotografiji iz 1993. godine, iz vremena dok je žarila i palila kao poznata manekenka, daleko od politike.
I njezina politička gledišta su bila upitna neko vrijeme, pošto je javno govorila kako na izborima 2007. podržava kandidatkinju Ségolène Royal, koja se u to vrijeme natjecala protiv njezina budućeg supruga.
- Moja obitelj je oduvijek bila lijevog političkog gledišta i to je postala tradicija. Nikada ne bih glasala za desnu opciju - rekla je u intervjuu za The Sunday Herald 2011. godine. Iste godine je pak opovrgnula svoje navode te je istaknula u drugom intervjuu da podržava stranku kojoj pripada njezin suprug.
Predomišljala se i oko feminizma. Prvo je 2012. u intervjuu za britanski Vogue rekla kako njezina generacija ne treba feminizam te da se ne smatra aktivnom feministkinjom. Nekoliko godina kasnije, točnije 2020. godine, izjavila je da je "feministkinja kao i svaka druga žena na svijetu".
U nastavku galerije pogledajte kako se Bruni mijenjala kroz godine.
