FOTO Nicole Scherzinger voli se fotkati u tangicama i badićima, ovo su sva njezina seksi izdanja

Nicole Scherzinger američka je pjevačica i glumica, najpoznatija kao glavna pjevačica grupe The Pussycat Dolls. Uz uspješnu glazbenu karijeru ostvarila je i zapažene samostalne hitove te bila članica žirija u brojnim popularnim televizijskim talent-show emisijama. Pažnju medija plijeni svojim vezama, ali i izgledom. Danas slavi 48. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izazovna izdanja.
Nicole Scherzinger danas slavi 48. rođendan.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nicole Scherzinger danas slavi 48. rođendan. |
Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nicole Scherzinger danas slavi 48. rođendan.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Slavna pjevačica rođena je 1979. godine na Havajima, a odrasla je u Louisvilleu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Glumom se počela baviti od 14. godine, a kasnije je studirala kazalište na Sveučilištu Wright.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Prije nego što je potpuno uronila u glazbenu industriju, pjevala je prateće vokale u Days of the New te je bila dio skupine Eden's Crush. Pažnju medija danas plijeni uglavnom svojim izgledom.
| Foto: Instagram/Nicole Scherzinger
Atraktivna pjevačica zapalila je pozornicu s još dvije članice The Pussycat Dollsa prije nekoliko tjedana, a crveni latekst naglasio je njihove obline.
| Foto: instagram
Nakon nastupa Nicole se na Instagramu zahvalila svima, ne skriavajući sreću i uzbuđenje zbog nastupa.
| Foto: instagram
Nedavno je lijepa Nicole pokazala fotke s plaže i zanosnu figuru. Pozirala je u badiću, a komplimenti su pljuštali.
| Foto: instagram
Pokazala je i guzu u tangicama, a ona izgleda bolje nego ikad.
| Foto: instagram
Podsjetimo, popularna ženska grupa The Pussycat Dolls objavila je u ožujku da se ponovno okuplja radi svjetske turneje te da uskoro izdaje i novi singl.
| Foto: instagram
Glavnu riječ, kao i uvijek, vodi zanosna Nicole Scherzinger.
| Foto: instagram
Nicole Scherzinger je od posljednjeg nastupa s grupom ostvarila zapažen uspjeh s obje strane Atlantika, pojavljujući se kao sutkinja u nekoliko sezona showa "The X Factor".
| Foto: Instagram
Godine 2024. osvojila je prestižnu nagradu Olivier za najbolju glumicu u mjuziklu za ulogu u predstavi "Sunset Boulevard" na West Endu, a sljedeće godine dobila je i američku nagradu Tony nakon što je predstava prebačena na Broadway.
| Foto: Instagram
Iako su The Pussycat Dolls originalno bile šesteročlana grupa, novu postavu čine samo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt i Ashley Roberts, koje su sve bile dio originalne grupe.
| Foto: Instagram
Njihova nova turneja, nazvana "PCD Forever", obuhvatit će 53 datuma diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a započet će u lipnju.
| Foto: Instagram
Unatoč brojnim obavezama, pjevačica, plesačica i model drži do sebe, što se vidi i na njenoj liniji, posebice kad pozira u bikiniju
| Foto: Instagram
Golišavim fotkama često počasti svoje pratitelje na društvenim mrežama, koji je u komentarima obasipaju komplimentima.
| Foto: Instagram
Za nju su godine samo broj, pa je teško povjerovati da joj se bliži 48. rođendan, kojeg će, kako stvari stoje, provesti na turneji.
| Foto: Instagram
Foto Boyer David
Foto Profimedia/Pool
| Foto: Instagram/Nicole Scherzinger
Foto Instagram/Nicole Scherzinger
Foto Leon Neal/PRESS ASSOCIATION
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto instagram
Foto Leon Neal/PRESS ASSOCIATION
Foto Leon Neal/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Frederic Monceau
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Brittany Matthews
Foto Instagram/Brittany Matthews
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS