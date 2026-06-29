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SLAVI 48. ROĐENDAN

FOTO Nicole Scherzinger voli se fotkati u tangicama i badićima, ovo su sva njezina seksi izdanja

Nicole Scherzinger američka je pjevačica i glumica, najpoznatija kao glavna pjevačica grupe The Pussycat Dolls. Uz uspješnu glazbenu karijeru ostvarila je i zapažene samostalne hitove te bila članica žirija u brojnim popularnim televizijskim talent-show emisijama. Pažnju medija plijeni svojim vezama, ali i izgledom. Danas slavi 48. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izazovna izdanja.
FOTO Nicole Scherzinger voli se fotkati u tangicama i badićima, ovo su sva njezina seksi izdanja
Nicole Scherzinger danas slavi 48. rođendan. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Nicole Scherzinger danas slavi 48. rođendan. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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