FOTO Nije ustajala iz kreveta za manje od 10.000 dolara, a radi zahvata je ostala deformirana

Linda Evangelista jedno je od najvažnijih imena u povijesti modne industrije. Tijekom kasnih osamdesetih i cijelih devedesetih godina postala je simbol luksuza, visoke mode i glamura, a mnogi je i danas smatraju najutjecajnijim supermodelom svih vremena. Danas slavi 61. rođendan.
Rođena je 10. svibnja 1965. godine u St. Catharines u obitelji talijanskih imigranata. Odrasla je u strogoj katoličkoj radničkoj obitelji, a već kao djevojčica pokazivala je interes za modu i fotografiju.
Kao tinejdžerica pohađala je tečajeve manekenstva gdje je učila držanje, ponašanje i osnove modnog nastupa. Sudjelovanje na lokalnom izboru ljepote početkom osamdesetih otvorilo joj je vrata svijeta mode kada ju je primijetio predstavnik modne agencije Elite Model Management.
Godine 1984. preselila se u New York City i započela ozbiljnu međunarodnu karijeru. Ubrzo je otišla u Pariz gdje je postala jedno od zaštitnih lica visoke mode. Njezina pojava na naslovnici časopisa L’Officiel označila je početak meteorskog uspona.
Ključni trenutak njezine karijere dogodio se 1988. godine kada joj je slavni fotograf Peter Lindbergh predložio da skrati kosu. Linda je pristala na drastičnu promjenu i dobila kratku frizuru koja je ubrzo postala globalni trend. Iako je u početku zbog toga izgubila angažmane na modnim revijama, ubrzo je upravo taj izgled postao njezin zaštitni znak. Frizura poznata kao “The Linda” promijenila je modne standarde i pretvorila je u svjetsku senzaciju.
Devedesetih godina Linda Evangelista bila je dio elitne skupine supermodela zajedno s Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford i Claudijom Schiffer. Modni svijet tada je doživljavao supermodele gotovo poput filmskih zvijezda, a Linda je bila među najtraženijima.
Tijekom karijere pojavila se na više od 700 naslovnica najvažnijih modnih magazina poput Voguea, Harper’s Bazaara, Ellea i Marie Clairea.
Poznata je i po legendarnoj izjavi: "Ne ustajemo iz kreveta za manje od 10.000 dolara dnevno". Ta rečenica postala je jedna od najpoznatijih izjava u povijesti mode i simbol luksuza te moći supermodela toga vremena.
Evangelista je bila muza brojnih slavnih fotografa i dizajnera. Posebno je važna njezina dugogodišnja suradnja s fotografom Stevenom Meiselom, koji ju je smatrao jednom od svojih najvećih inspiracija. Radila je kampanje za modne kuće poput Chanela, Versacea, Dolce & Gabbane, Valentina i Diora, a dizajner Karl Lagerfeld često je govorio da ne postoji profesionalniji model od nje.
Njezina posebnost bila je nevjerojatna sposobnost transformacije. Konstantno je mijenjala boju kose, stil i izgled, zbog čega je dobila nadimak “kameleon modne industrije”. Mogla je izgledati elegantno, strogo, androgino ili glamurozno, ovisno o konceptu fotografiranja ili modne revije.
Nakon povlačenja iz mode krajem devedesetih godina, Linda se početkom 2000-ih vratila modnoj sceni, ali znatno selektivnije. I dalje je surađivala s najvećim modnim kućama i pojavljivala se na naslovnicama prestižnih časopisa. Njezina ostavština u svijetu mode ostala je neupitna, a mnogi mlađi modeli navodili su je kao najveći uzor.
Osim po karijeri, Evangelista je poznata i po humanitarnom radu. Aktivno je podržavala organizacije koje se bave istraživanjem HIV/AIDS-a i borbom protiv raka dojke, sudjelovala u brojnim dobrotvornim kampanjama te podržavala LGBT zajednicu.
Privatni život Linde Evangeliste često je bio pod povećalom javnosti. Godine 1987. udala se za Géralda Marieja, direktora pariškog ureda modne agencije Elite, no brak je završio razvodom 1993. godine. Kasnije je bila u vezi s glumcem Kyleom MacLachlanom, s kojim je čak bila i zaručena, ali je veza završila krajem devedesetih.
Nakon toga ljubila je francuskog nogometaša Fabiena Bartheza. Tijekom njihove veze doživjela je težak spontani pobačaj u šestom mjesecu trudnoće, što je ostavilo veliki emotivni trag.
Posljednjih godina otvoreno je govorila i o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2023. otkrila je da joj je 2018. dijagnosticiran rak dojke zbog kojeg je prošla kemoterapiju i dvostruku mastektomiju. Bolest se ponovno vratila 2022. godine, kada joj je rak pronađen u prsnom mišiću.
Posljednjih desetak godina Evangelista je prošla kroz iznimno teške osobne borbe. Nakon što je estetski zahvat CoolSculpting, koji je trebao smanjiti masnoće, pošao po zlu, ostala je trajno deformirana, što ju je gurnulo u depresiju i povlačenje iz javnosti.
Zbog komplikacija zahvata izgubila je brojne angažmane i financijsku sigurnost, a godinama se skrivala od kamera, osjećajući sram i tjeskobu.
Tek je 2022. godine odlučila javno progovoriti o svom iskustvu i pokazati svoje lice, želeći pomoći drugima koji se suočavaju s fizičkim ili emocionalnim posljedicama estetskih zahvata.
