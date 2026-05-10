FOTO Nije ustajala iz kreveta za manje od 10.000 dolara, a radi zahvata je ostala deformirana

Ključni trenutak njezine karijere dogodio se 1988. godine kada joj je slavni fotograf Peter Lindbergh predložio da skrati kosu. Linda je pristala na drastičnu promjenu i dobila kratku frizuru koja je ubrzo postala globalni trend. Iako je u početku zbog toga izgubila angažmane na modnim revijama, ubrzo je upravo taj izgled postao njezin zaštitni znak. Frizura poznata kao “The Linda” promijenila je modne standarde i pretvorila je u svjetsku senzaciju. | Foto: C3396 Hubert Boesl/DPA