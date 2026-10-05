FOTO Nikad izazovnija Dakota! Uskočila u bodi i stavila uši pa pozirala kao Playboyeva zečica

Dakota Johnson (37) za novo TV gostovanje nije trebala ni crveni tepih ni raskošnu haljinu. Stavila je duge crne zečje uši, navukla rukavice iznad laktova, stavila cigaretu među usne i stala pred kameru u izdanju koje je odmah podsjetilo na Playboyevu zečicu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Crno-bijeli kadar snimljen na krovu dio je promotivnog materijala za 'Saturday Night Live', koji je Dakota 3. listopada vodila treći put.
| Foto: Profimedia
Crno-bijeli kadar snimljen na krovu dio je promotivnog materijala za 'Saturday Night Live', koji je Dakota 3. listopada vodila treći put. |
Foto: Profimedia
Crno-bijeli kadar snimljen na krovu dio je promotivnog materijala za 'Saturday Night Live', koji je Dakota 3. listopada vodila treći put.
| Foto: Profimedia
Cigareta koju drži na fotografiji nije bila zapaljena, a uz uši i duge rukavice nosila je crni bodi bez naramenica.
| Foto: Profimedia
Nije to bio jedini upečatljiv prizor iz serije fotografija snimljenih uoči emisije. Dakota je pozirala i u crnoj čipki s velikim zlatnim ukrasom oko glave, dok je u drugom kadru nosila crni styling s predimenzioniranim mašnama.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
U ožujku se pojavila u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Na fotkama autora Gordona von Steinera, Dakota nosi tange, traper jaknu, hlače ili grudnjak, ali nikad sve odjednom
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
- Sviđa mi se što ova kampanja slavi osjećaj ugode, slobode i seksepil na vlastiti način. Ponekad je najseksi stvar upravo to kada žena jednostavno - jest - rekla je glumica.
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
| Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Gordon von Steiner/Calvin Klein
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto Hull City
Foto LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Twitter/Screenshot/kolaž
Foto Twitter/Screenshot/kolaž
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396 Boesl