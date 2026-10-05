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WOW!

FOTO Nikad izazovnija Dakota! Uskočila u bodi i stavila uši pa pozirala kao Playboyeva zečica

Dakota Johnson (37) za novo TV gostovanje nije trebala ni crveni tepih ni raskošnu haljinu. Stavila je duge crne zečje uši, navukla rukavice iznad laktova, stavila cigaretu među usne i stala pred kameru u izdanju koje je odmah podsjetilo na Playboyevu zečicu
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Dakota Johnson is a smoking hot bunny girl to promote her guest appearance on 'Saturday Night Live.'
Crno-bijeli kadar snimljen na krovu dio je promotivnog materijala za 'Saturday Night Live', koji je Dakota 3. listopada vodila treći put. | Foto: Profimedia
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Crno-bijeli kadar snimljen na krovu dio je promotivnog materijala za 'Saturday Night Live', koji je Dakota 3. listopada vodila treći put. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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