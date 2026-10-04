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LEGENDARNA GLAZBENICA

FOTO Na današnji dan umrla je Janis Joplin: Pogledajte tko je još sve u zloglasnom 'Klubu 27'

Prošlo je 56 godina od tragične smrti jedne od najvećih rock i blues pjevačica dvadesetog stoljeća. Janis Joplin preminula je 4. listopada 1970. godine u dobi od samo 27 godina te se time pridružila 'Klubu 27'
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Presley Walker Gerber Dead At 27
"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Nedavno je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. | Foto: Profimedia
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"Klub 27" desetljećima je jedan od najmračnijih fenomena popularne kulture, a radi se o nazivu koji se povezuje s poznatim glazbenicima, glumcima i drugim javnim osobama koje su preminule u dobi od samo 27 godina. Nedavno je pozornost privukla još jedna prerana smrt. Presley Gerber, sin manekenke Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u dobi od 27 godina. | Foto: Profimedia
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