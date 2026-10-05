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Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'

Piše 24sata,
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Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'
Foto: NovaTV
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Dok je Juraj Zlatić svirao romantičnu melodiju na saksofonu, Davor Bilman nije odolio povući potez koji je iznenadio i žiri i publiku

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Juraj Zlatić (25) oduševio je žiri Supertalenta izvedbom na saksofonu, toliko da Davor Bilman nije odolio pozvati kolegicu Martinu Tomčić na ples, a pridružili su im se i Frano Ridjan i Maja Šuput.

- Dakle, Juraj, ja se samo nadam da razumiješ da si imao broj, možda ne sezone, ali večeri sigurno jesi. Nisi mogao izabrati ljepšu pjesmu, teško da si mogao ljepše odsvirati. Bilo je izrazito muzikalno i promišljeno. Izazvao si reakcije koje si izazvao, kazala je Martina Juraju, a zatim upitala Davora što ga je nagnalo da zapleše.

- Ne znam ni sam, ali me nagnalo. Ovo je bilo iz srca, kazao je Bilman koji je također pohvalio Juraja. Maja Šuput prognozirala je kako će njegov nastup biti viralan.

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- Ovo će biti jako viralno. Meni je bilo stvarno super, kazala je Šuput. Juraj je prije nastupa ispričao kako je kao dijete htio svirati klavir ili gitaru, no kasno je stigao na upis u glazbenu školu.

- To je jako zanimljiva priča. Moji roditelji htjeli su me upisati u glazbenu školu, a ja sam kao svako normalno dijete htio svirati klavir ili gitaru. Moji roditelji su radili jutarnju smjenu pa sam poslijepodne otišao na upise. Ostali su samo saksofon ili truba pa mi je tata sugerirao da uzmem saksofon. Evo, sada sam tu sa saksofonom, ispričao je Juraj. Svojom izvedbom osvojio je žiri i prošao u daljnje natjecanje, prenosi Showbuzz. 

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