FOTO Nikad mršavija Adele vitkom linijom zabrinula fanove

Kada je Adele u svibnju 2020. godine na Instagramu objavila fotografiju za svoj 32. rođendan, svijet je ostao bez daha. Slavna pjevačica, poznata po moćnom vokalu i samopouzdanju, izgledala je drastično drugačije. Gubitak od gotovo 45 kilograma, koji se dogodio tijekom dvije godine, pokrenuo je lavinu komentara – od divljenja do razočaranja, pa čak i osjećaja izdaje.

Najnovija fotografija pjevačice ponovno je zabrinula fanove. Naime, na X-u je objavljena fotografija Adele u uskoj crnoj haljini sirena kroja, koja je nastala na vjenčanju Selene Gomez i Bennyja Blanca, a mnogi su primijetili kako nikad nije izgledala mršavije.

No, prava priča iza njezine transformacije puno je dublja od samog izgleda. Adele je u više navrata naglasila kako njezin cilj nikada nije bio gubitak kilograma. Motivacija je potekla iz teške borbe s tjeskobom nakon razvoda od Simona Koneckog. Vježbanje je postalo njezin bijeg i mehanizam za preživljavanje.

Njezina rutina bila je sve samo ne umjerena. Priznala je da je postala "ovisna" o vježbanju, trenirajući dva do tri puta dnevno. Dan bi započela dizanjem utega, poslijepodne bi planinarila ili boksala, a večer završila kardio treningom. Ipak, svjesna je da takav režim nije dostižan za većinu. "Bila sam praktički nezaposlena dok sam to radila i imala sam trenere. To nije izvedivo za mnogo ljudi", pojasnila je.

Ono što je mnoge iznenadilo jest njezino priznanje da nije slijedila nikakve restriktivne dijete. Iako su mnogi slavili njezin novi izgled, dio obožavatelja osjećao se iznevjereno. Za mnoge žene s viškom kilograma, Adele je bila ikona reprezentacije i dokaz da se uspjeh ne mjeri konfekcijskim brojem. Njezin gubitak kilograma doživjeli su kao popuštanje pritiscima društva.

