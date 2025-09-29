Obavijesti

FOTO Nikad mršavija Adele vitkom linijom zabrinula fanove

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
The Brit Awards 2022 - Arrivals - London | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Planetarno popularna pjevačica Adele u nekoliko je godina izgubila 44 kilograma, a njena transformacija podijelila je obožavatelje

Kada je Adele u svibnju 2020. godine na Instagramu objavila fotografiju za svoj 32. rođendan, svijet je ostao bez daha. Slavna pjevačica, poznata po moćnom vokalu i samopouzdanju, izgledala je drastično drugačije. Gubitak od gotovo 45 kilograma, koji se dogodio tijekom dvije godine, pokrenuo je lavinu komentara – od divljenja do razočaranja, pa čak i osjećaja izdaje.

Najnovija fotografija pjevačice ponovno je zabrinula fanove. Naime, na X-u je objavljena fotografija Adele u uskoj crnoj haljini sirena kroja, koja je nastala na vjenčanju Selene Gomez i  Bennyja Blanca, a mnogi su primijetili kako nikad nije izgledala mršavije. 

No, prava priča iza njezine transformacije puno je dublja od samog izgleda. Adele je u više navrata naglasila kako njezin cilj nikada nije bio gubitak kilograma. Motivacija je potekla iz teške borbe s tjeskobom nakon razvoda od Simona Koneckog. Vježbanje je postalo njezin bijeg i mehanizam za preživljavanje.

Adele priznala: 'Više ne pijem alkohol, ali jako mi nedostaje'

Njezina rutina bila je sve samo ne umjerena. Priznala je da je postala "ovisna" o vježbanju, trenirajući dva do tri puta dnevno. Dan bi započela dizanjem utega, poslijepodne bi planinarila ili boksala, a večer završila kardio treningom. Ipak, svjesna je da takav režim nije dostižan za većinu. "Bila sam praktički nezaposlena dok sam to radila i imala sam trenere. To nije izvedivo za mnogo ljudi", pojasnila je.

Brit Awards 2011 - Arrivals - London
Brit Awards 2011 - Arrivals - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Ono što je mnoge iznenadilo jest njezino priznanje da nije slijedila nikakve restriktivne dijete. Iako su mnogi slavili njezin novi izgled, dio obožavatelja osjećao se iznevjereno. Za mnoge žene s viškom kilograma, Adele je bila ikona reprezentacije i dokaz da se uspjeh ne mjeri konfekcijskim brojem. Njezin gubitak kilograma doživjeli su kao popuštanje pritiscima društva.
 

