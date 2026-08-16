FOTO Nikad nije izgledala bolje: Jessica Simpson proslavila je 46. rođendan u bikiniju ...

Pjevačica Jessica Simpson podijelila je s fanovima fotografije svog 46. rođendana koji je proslavila na otočju Turks i Caicos, uživajući na pješčanim plažama. Fanovi ju hvale da nikad nije izgledala bolje
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Pjevačica Jessica Simpson podijelila je s fanovima fotografije svog 46. rođendana koji je proslavila na otočju Turks i Caicos
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
Pjevačica Jessica Simpson podijelila je s fanovima fotografije svog 46. rođendana koji je proslavila na otočju Turks i Caicos |
Foto: Instagram/Jessica Simpson
Pjevačica Jessica Simpson podijelila je s fanovima fotografije svog 46. rođendana koji je proslavila na otočju Turks i Caicos
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
Fanovi ju hvale da nikad nije izgledala bolje
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
Pjevačica je priznala da je imala problema s alkoholom
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
No, sad je već osam godina trijezna i zahvalna što se okrenula vjeri
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
Tijekom više od dva desetljeća karijere prošla je put od tinejdžerske pop zvijezde i televizijske senzacije do jedne od najuspješnijih poduzetnica u svijetu mode
| Foto: Instagram/Jessica Simpson
Rođena je 10. srpnja 1980. godine u Abileneu u američkoj saveznoj državi Teksas, a odrasla je u izrazito religioznoj obitelji. Još kao djevojčica pjevala je u crkvenom zboru, gdje je otkrila svoj talent.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Kao tinejdžerica okušala se na audiciji za popularni Mickey Mouse Club, no nije prošla završni krug. Iako je tada ostala bez velike prilike, ubrzo je privukla pažnju diskografa i sa samo 17 godina potpisala ugovor s Columbia Recordsom.
| Foto: John Nacion/PRESS ASSOCIATION
Pravi proboj ostvarila je 1999. godine debitantskim albumom "Sweet Kisses", koji je prodan u više od dva milijuna primjeraka samo u SAD-u. Singl "I Wanna Love You Forever" postao je veliki hit i lansirao je među najpopularnije pop izvođačice tog vremena, uz Britney Spears i Christinu Aguileru. Uslijedili su albumi "Irresistible" i "In This Skin", a upravo je potonji postao njezino najuspješnije izdanje s više od tri milijuna prodanih primjeraka u SAD-u.
| Foto: XPX/PRESS ASSOCIATION
Osim glazbom, Simpson je početkom 2000-ih punila naslovnice zbog veze, a potom i braka s pjevačem Nickom Lacheyjem. Njihov zajednički reality show "Newlyweds: Nick and Jessica" postao je veliki televizijski hit i pretvorio ih u jedan od najpoznatijih celebrity parova tog razdoblja. Gledatelji su s velikim zanimanjem pratili njihov svakodnevni život, a Jessica je stekla reputaciju simpatične i pomalo naivne plavuše, što joj je dodatno povećalo popularnost.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Par se razveo 2006. godine nakon četiri godine braka, a razvod je mjesecima bio jedna od glavnih tema američkih tabloida.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Jessica se okušala i na filmu. Najpoznatiju ulogu ostvarila je kao Daisy Duke u filmu "The Dukes of Hazzard", za koji je snimila i obradu legendarnog hita "These Boots Are Made for Walkin'". Iako film nije osvojio kritiku, ostvario je zapažen uspjeh na kino blagajnama.
| Foto: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress
Posljednjih godina mnogo više pažnje privlači kao poslovna žena nego kao glazbenica. Njezin modni brend The Jessica Simpson Collection izrastao je u pravo poslovno carstvo koje je u jednom trenutku ostvarivalo više od milijardu dolara godišnjeg prometa. Kolekcija obuhvaća odjeću, obuću, modne dodatke i brojne druge proizvode te se smatra jednim od najuspješnijih celebrity brendova u SAD-u.
| Foto: Instagram/orijent
Njezin privatni život ponovno je bio u središtu interesa nakon što se 2014. udala za bivšeg NFL igrača Erica Johnsona, s kojim ima troje djece. Početkom prošle godine objavili su da se rastaju nakon više od deset godina braka.
| Foto: Instagram/orijent
Veliku pažnju izazvala je i autobiografija "Open Book", objavljena 2020. godine. U knjizi je otvoreno govorila o problemima s alkoholom i lijekovima, traumama iz djetinjstva, borbi s vlastitim samopouzdanjem te odnosima s bivšim partnerima. Knjiga je odmah postala bestseler i mnogima otkrila sasvim drukčiju stranu zvijezde koju su godinama poznavali isključivo kroz glamur i reality televiziju.
| Foto: instagram/imdb/promo
Nakon dulje glazbene pauze, Simpson se 2025. vratila na scenu singlom "Use My Heart Against Me", a potom je objavila i EP "Nashville Canyon: Part 1", kojim se ponovno približila country zvuku.
| Foto: instagram/imdb/promo
Simpson je u knjizi priznala kako je bila na operacijama kako bi uklonila salo iz trbuha, no njezini obožavatelji već godinama nagađaju kako je još nekoliko puta bila "pod nož".
| Foto: instagram/imdb/promo
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram/orijent
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Charles Guerin / Bestimage USA
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Profimedia.hr