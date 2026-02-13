FOTO Nives Celzijus vrućim fotkama u čipkastom grudnjaku raspametila pratitelje

Nives Celzijus odlučila je petak 13. učiniti sretnim danom za svoje pratitelje. Posljednjom objavom na Instagramu izazvala je lavinu veselja i podigla veliku prašinu, spojivši provokativne fotografije s romantičnim i zagonetnim stihovima, i to samo dan uoči Valentinova.
Na seriji fotografija koje je podijelila sa svojim pratiteljima, Nives pozira u zavodljivom izdanju. Odjevena samo u pripijene traperice i bijeli čipkasti grudnjak, samouvjereno gleda u kameru.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
No, ono što je posebno privuklo pažnju jest opis koji je ostavila uz fotografije. Nives je ispisala emotivne stihove.
"Ja sam ti brojala korake, od praga kuće do usana mojih koje si ljubio kao da sam ti posljednja...", stoji u opisu objave.
Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali munjevitom brzinom. Poruke poput "Bomba si" i "Najljepša" preplavile su objavu,
Mnogi se pitaju jesu li stihovi koje je napisala iz nove pjesme koju je nedavno snimila.
Naime, 11. veljače objavila je video sa snimanja novog dueta, no identitet svog muškog suradnika vješto je sakrila, pozivajući obožavatelje da pogađaju o kome je riječ.
