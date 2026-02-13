Obavijesti

UOČI VALENTINOVA

FOTO Nives Celzijus vrućim fotkama u čipkastom grudnjaku raspametila pratitelje

Nives Celzijus odlučila je petak 13. učiniti sretnim danom za svoje pratitelje. Posljednjom objavom na Instagramu izazvala je lavinu veselja i podigla veliku prašinu, spojivši provokativne fotografije s romantičnim i zagonetnim stihovima, i to samo dan uoči Valentinova.
FOTO Nives Celzijus vrućim fotkama u čipkastom grudnjaku raspametila pratitelje
Na seriji fotografija koje je podijelila sa svojim pratiteljima, Nives pozira u zavodljivom izdanju. Odjevena samo u pripijene traperice i bijeli čipkasti grudnjak, samouvjereno gleda u kameru. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
