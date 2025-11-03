FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Hrvatska misica Laura Gnjatović otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Ono što mnogi ne znaju je da je ova ljepotica visoka više od 190 centimetara
Mlada Zadranka 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu je titulu osvojila još krajem travnja. Ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri.
| Foto: Instagram
Mlada Zadranka 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu je titulu osvojila još krajem travnja. Ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri. |
Foto: Instagram
Mlada Zadranka 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu je titulu osvojila još krajem travnja. Ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri.
| Foto: Instagram
Osim što studira sestrinstvo u Dubrovniku, Laura radi i u jednoj poliklinici. Uz to, ova ljepotica drži do svog fizičkog izgleda te se redovno bavi sportom, a govori čak tri strana jezika.
| Foto: Instagram
U svijetu mode sigurno se istaknula svojom impresivnom visinom od 191 cm, a ta joj je činjenica vjerojatno prigospodarila i određenu prednost u svijetu sporta, budući da se Laura profesionalno bavi i odbojkom.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na modnoj se pisti pojavila krajem prošle godine, a osim spomenutih, neki od njenih interesa su i umjetnost te priroda, a posebnu ljubav gaji i prema životinjama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram