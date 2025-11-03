Obavijesti

LIJEPA LAURA

FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Hrvatska misica Laura Gnjatović otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Ono što mnogi ne znaju je da je ova ljepotica visoka više od 190 centimetara
Mlada Zadranka 29. je Miss Universe Hrvatske, a tu je titulu osvojila još krajem travnja. Ova svestrana djevojka, osim ljepote i visine, posjeduje i mnoge druge kvalitete kojima je osvojila žiri. | Foto: Instagram
1/23
