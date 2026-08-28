FOTO Norvežani se u suzama opraštaju od kralja Haralda V.

JENNIFER COOLIDGE SLAVI 65.
FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala
U svijetu u kojem slava često blijedi brže nego što nastane, priča o Jennifer Coolidge prkosi svim pravilima. Desetljećima poznata kao karakterna glumica, prepoznatljiva po plavoj kosi, zamamnom glasu i komičarskom tajmingu, Coolidge je u svojim šezdesetima doživjela ono o čemu mnogi sanjaju: preporod karijere koji ju je vinuo na A-listu Hollywooda. Serija "Bijeli lotos" nije joj donijela samo prestižne nagrade, već i status kulturne ikone, dokazavši da za pravi talent nikada nije kasno. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.