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PREMINUO U 90. GODINI

FOTO Norvežani se u suzama opraštaju od kralja Haralda V.

Norvežani se cijelo jutro okupljaju ispred palače u Oslu gdje polažu cvijeće za pokojnog kralja Haralda V. koji je jutros preminuo u 90. godini života
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Mourners gather outside the Royal Palace, following the death of Norway's King Harald, in Oslo
Norveški kralj Harald V. umro je u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja | Foto: Dylan Martinez
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Norveški kralj Harald V. umro je u dobi od 89 godina, nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja | Foto: Dylan Martinez
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